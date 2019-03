Pronađene obje crne kutije etiopskog Boeinga 737 MAX 8

Pronađene su obje crne kutije putničkog zrakoplova Boeing 737 MAX 8 koji se srušio nedugo nakon polijetanja iz Adis Abebe, objavila je etiopska zračna komoanija Ethiopian Airlines u ponedjeljak, dan nakon nesreće u kojoj je poginulo 157 putnika i članova posade.

Crna kutija koja bilježi tehničke podatke leta kao i kutija koja snima razgovore u pilotskoj kabini 'pronađene su', objavila je kompanija Ethiopian Airlines na svome Twitteru, prenosi agencija AFP.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.