Pronađen sretnik iz Slovenije: Nije se javljao pa u zadnji čas podigao dobitak od 37 mil. €!

Više od 37 milijuna eura osvojio je sretni igrač iz Kranja u Sloveniji. Ovaj nevjerojatan dobitak na Eurojackpotu preuzeo je u zadnji tren, javlja 24ur. Kako nalaže zakon, od tog iznosa odmah je oduzet 15-postotni porez, pa je novopečeni milijunaš na kraju bogatiji za čak 31,7 milijuna eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti dodatnih 5,6 milijuna eura.

- S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da je sretni dobitnik, uoči samog isteka roka, preuzeo svoj dobitak koji mu je donijela kombinacija uplaćena 23. svibnja u Kranju - objavili su u srijedu poslijepodne iz Loterije Slovenije.

Dobitni listić uplaćen je u Kranju, u poslovnici na Cesti Staneta Žagarja 69. Rok za podizanje istječe 21. kolovoza, tako da je dobitnik doslovno za dlaku izbjegao da izgubi cijelu svotu. Da nije stigao podići novac u roku od 90 dana, iznos bi se prema pravilima vratio u Eurojackpot fond i prenio na novu igru. Slovenija je ovim dobitkom dobila svog osmog Eurojackpot milijunaša. Pet ih je osvojilo glavni pogodak 5+2, a trojica 5+1.

Nije samo Kranj bio mjesto sreće ovoga tjedna. Loterija Slovenije izvijestila je da je u mjestu Godovič jedan igrač pogodio kombinaciju 5+1, što mu je donijelo nešto više od 460 tisuća eura. Dobitna kombinacija sastojala se od brojeva 3, 4, 11, 33, 47 te dodatnih 6 i 9. Jednaki iznos osvojila su i dva druga igrača, jedan u Estoniji i jedan u Švedskoj.

- Nekome u Sloveniji ostvarili su se snovi - objavila je Loterija Slovenije.