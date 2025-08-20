Obavijesti

News

Komentari 2
PRAVA DRAMA

Pronađen sretnik iz Slovenije: Nije se javljao pa u zadnji čas podigao dobitak od 37 mil. €!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pronađen sretnik iz Slovenije: Nije se javljao pa u zadnji čas podigao dobitak od 37 mil. €!
Foto: Hrvatska lutrija

Kako nalaže zakon općina njegova stalnog prebivališta dobiti dodatnih 5,6 milijuna eura od nagrade

Više od 37 milijuna eura osvojio je sretni igrač iz Kranja u Sloveniji. Ovaj nevjerojatan dobitak na Eurojackpotu preuzeo je u zadnji tren, javlja 24ur. Kako nalaže zakon, od tog iznosa odmah je oduzet 15-postotni porez, pa je novopečeni milijunaš na kraju bogatiji za čak 31,7 milijuna eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti dodatnih 5,6 milijuna eura.

POTRAGA ZA BOGATAŠEM Milijunašu ostao još jedan dan: Još se nitko nije javio kako bi u Sloveniji podigao 37 mil. eura
Milijunašu ostao još jedan dan: Još se nitko nije javio kako bi u Sloveniji podigao 37 mil. eura

- S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da je sretni dobitnik, uoči samog isteka roka, preuzeo svoj dobitak koji mu je donijela kombinacija uplaćena 23. svibnja u Kranju - objavili su u srijedu poslijepodne iz Loterije Slovenije.

Dobitni listić uplaćen je u Kranju, u poslovnici na Cesti Staneta Žagarja 69. Rok za podizanje istječe 21. kolovoza, tako da je dobitnik doslovno za dlaku izbjegao da izgubi cijelu svotu. Da nije stigao podići novac u roku od 90 dana, iznos bi se prema pravilima vratio u Eurojackpot fond i prenio na novu igru. Slovenija je ovim dobitkom dobila svog osmog Eurojackpot milijunaša. Pet ih je osvojilo glavni pogodak 5+2, a trojica 5+1.

ČESTITAMO Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera
Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera

Nije samo Kranj bio mjesto sreće ovoga tjedna. Loterija Slovenije izvijestila je da je u mjestu Godovič jedan igrač pogodio kombinaciju 5+1, što mu je donijelo nešto više od 460 tisuća eura. Dobitna kombinacija sastojala se od brojeva 3, 4, 11, 33, 47 te dodatnih 6 i 9. Jednaki iznos osvojila su i dva druga igrača, jedan u Estoniji i jedan u Švedskoj.

- Nekome u Sloveniji ostvarili su se snovi - objavila je Loterija Slovenije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025