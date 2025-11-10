Obavijesti

NOVI PRONALAZAK

Pronađeni posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata na području Starog Seleša i Ovčare

Piše Marta Divjak,
Ilustracija | Foto: Nikola Ćutuk/Pixsell

Na temelju prikupljenih saznanja o mogućoj prikrivenoj grobnici na području Starog Seleša, provode se opsežna terenska istraživanja, kojima je dosad pretražena površina od oko 5700 metara kvadratnih

Ministarstvo hrvatskih branitelja priopćilo je kako su danas pronađeni posmrtni ostaci najmanje jednog čovjeka na području Starog Seleša u općini Antunovac te također najmanje jednog čovjeka na području Ovčare kod Vukovara.

Na području Starog Seleša, općina Antunovac u Osječko-baranjskoj županiji, gdje se od 14. listopada 2025. provode terenska istraživanja u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, danas su pronađeni posmrtni ostaci, prema preliminarnim nalazima, najmanje jednog čovjeka iz Domovinskoga rata.

SKRIVALI ZLOČIN Evo što piše u srpskom izvještaju o premještanju tijela ubijenih žrtava s Ovčare!
Evo što piše u srpskom izvještaju o premještanju tijela ubijenih žrtava s Ovčare!

Istodobno, nastavkom terenskih istraživanja na području Ovčare kod Vukovara također su pronađeni posmrtni ostaci najmanje jednog čovjeka. Nakon ekshumacije posmrtni ostaci bit će prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru radi daljnjeg pregleda, nakon čega će se na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provesti obrada metodom analize DNA.

Na temelju prikupljenih saznanja o mogućoj prikrivenoj grobnici na području Starog Seleša u proteklih mjesec dana provode se opsežna terenska istraživanja, kojima je dosad pretražena površina od oko 5700 metara kvadratnih, a istraživanje na tom lokalitetu se nastavlja.

Hrvatska i dalje traga za nestalima iz Domovinskog rata

Nakon nedavnog pronalaska masovne grobnice na Ovčari, gdje se također provode sustavna i temeljita pretraživanja, nastavljeno je istraživanje te lokacije te se i nakon ovog najnovijeg pronalaska i na toj lokaciji nastavlja istraživanje.

DANAS GA POKOPALI Zorislava Gašpara na Ovčari su ubili četnici. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom
Zorislava Gašpara na Ovčari su ubili četnici. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom

Od ukupno 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 451 osobom nestalom na području Vukovarsko-srijemske županije, od kojih 328 na području grada Vukovara, te za 94 osobe na području Osječko-baranjske županije.

POTRAGA ZA GROBNICOM Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: 'Ruski vojnici trgovali su za rakiju, zaprijetili smo im'
Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: 'Ruski vojnici trgovali su za rakiju, zaprijetili smo im'

U nastojanju njihovoga pronalaska, Ministarstvo sustavno i predano istražuje sva prikupljena saznanja i indicije, kao što je učinjeno i u ovom slučaju. Trenutačno, uz nastavak istraživanja na lokacijama Stari Seleš i Ovčara, provode se terenska istraživanja na Petrovačkoj doli kod Vukovara te na drugim mjestima za koja imamo saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata.

