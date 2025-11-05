Obavijesti

POTRAGA ZA GROBNICOM

Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: 'Ruski vojnici trgovali su za rakiju, zaprijetili smo im'

Vukovar: Na blagdan Svih svetih građani posjećuju Ovčaru | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Bivša haaška glasnogovornica ispričala je detalje kako su 1990-ih pronašli masovnu grobnicu kraj Vukovara. Išli su za svjedočanstvom jednog od preživjelih koji se spasio bijegom s kamiona

Bivša novinarka Le Mondea i nekadašnja glasnogovornica Haaškog tribunala, Florence Hartmann, gostovala je u emisiji N1 Studio Uživo gdje je govorila o tome što se 1991. znalo o zločinu na Ovčari i o sudbini francuskog dragovoljca Jeana Michela Nicoliera.

- Ništa se nije znalo o Ovčari. Znala se samo priča o evakuaciji vukovarske bolnice. Svi se sjećamo kako je Šljivančanin sprječavao promatrače Europske zajednice da nadgledaju evakuaciju. Govorilo se o pet ili šest autobusa ljudi koji su nestali bez traga, većinom ranjenika, 20. studenog 1991. - prisjetila se Hartmann.

Ovdje su pronašli Jeana Michela

Kaže kako su u bolnici na dan pada Vukovara bili prisutni i novinari francuske televizije.

- Godinu dana kasnije održana je konferencija za novinare povjerenika za ljudska prava UN-a, Mazowieckog, na kojoj je objavljeno da je otkrivena masovna grobnica kod Vukovara - ispričala je.

At the Center for Cultural Decontamination held a tribune "End of the Hague Tribunal" organized by the newspaper "Danas" and the German organization Forum ZFD. U Centru za kulturnu dekontaminaciju odrzana tribina "Kraj Haskog tribunala" u organizaciji li
Foto: Stevan Tomasevic

Dodaje kako je tadašnji Vjesnik objavio neobično svjedočenje neimenovane osobe koja je preživjela masakr na Ovčari.

- S kolegicom novinarkom odlučila sam pratiti tragove iz tog svjedočanstva. Vodili su nas do Ovčare, pa zatim do ceste prema mjestu koje će kasnije biti poznato kao Grabovo. Bilo je teško pronaći lokaciju jer je jedini preživjeli, Zdenko Novak, iskočio iz prikolice kojom su ga odvodili na strijeljanje između 20. i 21. studenog 1991. Polja su tada bila puna mina i nismo mogli pretraživati teren kao što bi se to danas moglo - kaže Hartmann.

UBOJICA S OVČARE Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Dodaje da su ih tada zaustavili naoružani srpski vojnici, no ubrzo su se na mjestu pojavili pripadnici UNPROFOR-a.

- Bili su to zapravo ruski UNPROFOR-ci koji su došli trgovati rakijom za naftu. Čim su srpski vojnici otišli po naftu s kamiona UN-a, Rusi su trebali otići s rakijom. Zaprijetili smo Rusima da ćemo ih prijaviti za šverc ako nas ne odvedu točno tamo gdje su locirani. Tako smo naposljetku došli do prave lokacije - samo stotinjak metara od mjesta gdje smo se nalazili - otkrila je Hartmann.

