Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Sad se vraća na otok i preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili. Ubrzo se otkrilo da se radi o taksistici Evi
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Pronašli smo heroinu Evu koja je 2003. spasila Kanađanina! 'Sad ćemo se konačno upoznati'
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Prije 23 godine Adam Sachs, tad mladić, slomio je nogu vozeći se skuterom na Hvaru. Današnji poznati kanadski neurokirurg i majstor borilačkih vještina nije zaboravio taj događaj, pa je u Facebook grupi "Otok Hvar" zamolio za pomoć u pronalasku ljudi koji su mu pomogli.
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