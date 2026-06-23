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DIRLJIV SUSRET PLUS+

Pronašli smo heroinu Evu koja je 2003. spasila Kanađanina! 'Sad ćemo se konačno upoznati'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 3 min
Pronašli smo heroinu Evu koja je 2003. spasila Kanađanina! 'Sad ćemo se konačno upoznati'

Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Sad se vraća na otok i preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili. Ubrzo se otkrilo da se radi o taksistici Evi

Prije 23 godine Adam Sachs, tad mladić, slomio je nogu vozeći se skuterom na Hvaru. Današnji poznati kanadski neurokirurg i majstor borilačkih vještina nije zaboravio taj događaj, pa je u Facebook grupi "Otok Hvar" zamolio za pomoć u pronalasku ljudi koji su mu pomogli.

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Komentari 8
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