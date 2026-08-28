Propao je projekt robotaksija? Hoće li Rimac vratiti milijune

Tvrtka Project 3 Mobility (Verne) do 31. kolovoza mora završiti projekt robotaksija vrijedan 179,5 milijuna eura, no kako doznaje Ilko Ćimić za Index, nisu ispunili ključni uvjet za dobivanje tog novca, a to je proizvodnja potpuno autonomnog robotaksija pete razine. Zbog toga bi Verne trebao vratiti europska sredstva.

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Više neovisnih izvora potvrdilo je Indexu da u komunikaciji između državnih tijela i Rimčeve tvrtke nije predočen dokaz da je proizvedeno vozilo koje ispunjava uvjete projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da je krajnji rok za završetak projekta 31. kolovoza.

Isplaćeno gotovo 90 milijuna eura

Project 3 Mobilityju odobreno je ukupno 179,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a dosad je isplaćeno 89,9 milijuna eura. Zasad nije dogovoreno mora li tvrtka vratiti cijeli isplaćeni iznos ili će se povrat umanjiti za troškove koji budu priznati kao opravdani. Dosad je, prema njihovim informacijama, opravdano 8,7 milijuna eura.

Nakon isteka roka za završetak projekta tvrtka će imati još mjesec dana za dostavu dokumentacije kojom može dokazivati opravdanost nastalih troškova. To ne produljuje rok za ostvarenje glavnog rezultata projekta.

U službenoj dokumentaciji projekta kao glavni rezultat navedeno je "potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije". Taj uvjet, prema pisanju Indexa, nije mijenjan ni nakon više izmjena i produljenja projekta.

Peta razina predstavlja najvišu razinu autonomije vozila. Za razliku od četvrte razine, koja omogućuje potpuno autonomnu vožnju samo u određenim područjima i uvjetima, vozilo pete razine trebalo bi moći voziti bez vozača praktički svugdje gdje bi mogao voziti čovjek.

Foto: Verne

Verne je objavio da je proizveo i testirao 60 verifikacijskih prototipova predviđenih projektom. Međutim, to samo po sebi ne znači da je ostvaren glavni rezultat projekta, a to je potpuno autonomno vozilo pete razine.

Robotaksiji koji voze Zagrebom nisu isti projekt

Iako robotaksiji posljednjih mjeseci voze zagrebačkim ulicama, riječ je o vozilima iz druge suradnje Vernea, kineskog Pony.ai-ja i Ubera. Pony.ai osigurava tehnologiju autonomne vožnje, Verne upravlja flotom, a Uber platformu za naručivanje vožnji.

Ta vozila koriste tehnologiju četvrte razine autonomije, dok se u ovoj fazi za njihovim upravljačem nalaze licencirani operateri koji nadziru vožnju i mogu intervenirati. To nisu robotaksiji pete razine koji su navedeni kao ključni rezultat projekta za koji je Project 3 Mobilityju odobreno 179,5 milijuna eura.

Peta razina bila je uvjet za EU novac

Razvoj potpuno autonomnog električnog vozila pete razine bio je ključni uvjet projekta za koji je Project 3 Mobility dobio 179,5 milijuna eura europskog novca. Taj je cilj naveden u službenoj dokumentaciji projekta, a Europska komisija projekt je također opisala kao razvoj autonomnog vozila pete razine.

Rimčeva tvrtka taj je projekt, prema pisanju Indexa, dogovorila još 2021. godine, uz plan da 700 autonomnih vozila bude proizvedeno do 2024., a komercijalna usluga pokrenuta u Zagrebu 2025. godine. Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je 2023.

O navedenim informacijama poslali smo upit tvrtki Rimac Automobili, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.