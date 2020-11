Propuh u Vladi: Širom otvorili prozore zbog sjednice VNS-a

Plenković i Milanović napokon su se dogovorili oko sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost koja je započela u 14 satii, a može se vidjeti i da su prozori širom rastvoreni zbog preporuke da se prostori prozračuju

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> stigao je u 14 sati u Banske dvore na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tako se ova sapunica i prepirka između "dva brda" konačno završila, barem što se tiče ove teme.</p><p>Može se vidjeti kako su na zgradi Vlade širom rastvoreni brojni prozori, usprkos 7 Celzija u Zagrebu, a razlog su epidemiološke mjere i upute da se prostori prozračuju kako bi se smanjio rizik od zaraze.</p><p>Inače, 32 dana Milanović i premijer <strong>Andrej Plenković</strong> su se prepirali kada će se sjednica održati.</p><p>Još 20. listopada je Milanović službeno uputio prijedlog za održavanje sjednice zbog rastuće radikalizacije u društvu, i to nakon pucnjave na Markovu trgu, kada je mladi Danijel Bezuk izrešetao zgradu Vlade i policajca Oskara Furija, koji je stajao ispred.</p><p>Najprije su se prepirali oko toga tko kome uopće šalje poziv za sjednicu. Milanović je smatrao da to trebaju dogovoriti osobno, a ne se dogovarati preko predstojnika Ureda. Onda se nisu mogli dogovoriti oko termina, pa ih je nekoliko propalo. Zadnja točka prijepora bila je lokacija. Milanović je htio da se održi na Pantovčaku, u vili Weiss, Plenković je smatrao da je epidemiološki najbolje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici jer je tamo najveća dvorana. Milanović nije na to pristao poručivši kako je bilo koja lokacija osim Pantovčaka, Vlade ili Sabora, neprihvatljiva. Pa je predložio Banske dvora. Premijer je naposljetku popustio i pristao na sjednicu u Vladi, u dvorani Ban Jelačić. Cijeli vikend su dvoranu luftali, a i sad su prozori otvoreni.</p><p>Snimatelji i fotoreporteri nisu mogli snimiti početak sastanka pa se ne zna točno tko je sve na sjednici. Premijer Plenković je ranije istaknuo kako će poslati priopćenje, a najavljeno je da će izjavu dati ispred HDZ-a, prije Predsjedništva stranke. Nije predviđena ni izjava predsjednika Milanovića, ali možda se ipak predomisli.</p><p> </p>