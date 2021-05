U nadi da se neće ponavljati situacija kada je u Sueskom kanalu zapeo 400 metara dug kontejner brod The Ever Green, Uprava Sueskog kanala objavila je da ga će proširiti, piše CNN.

Područje dugo 30 kilometara proširit će se za 40 metara prema istoku i produbiti na 72 metra. Planovi također uključuju proširenje drugog traka u blizini Velikog gorkog jezera za 10 kilometara, omogućujući dvosmjerni promet duž poteza od 82 kilometra.

Ovaj će projekt maksimizirati učinkovitost kanala i skratiti vrijeme prolaska brodova, povećati sigurnost plovidbe, stoji u priopćenju, prenosi CNN. Još uvijek stoji pitanje hoće li to biti dovoljno za sprječavanje budućih blokada brodova od više stotina metara.

- Proširenje kanala je pametan potez. Ono što mene zanima je, ako proširimo kanal, hoće li se graditi i veći brodovi? - rekao je Sal Mercogliano, pomorski povjesničar sa Sveučilišta Campbell za CNN.

Tijekom posljednjih 50 godina kapacitet kontejnera najvećih brodova povećao se za 1.500%, a udvostručio se samo tijekom proteklog desetljeća, kako piše brodsko osiguranje Allianz Global Corporate and Specialty, prenosi CNN. Najveći brodovi mogu prevoziti i do 24 tisuće kontejnera, a široki su preko 60 metara. Ever Given koji može primiti do 20.000 kontejnera, ali je u trenutku uzemljenja imao samo 18.000, nalazi se u 1 posto najvećih plovila globalno. Dugačak je 400 metara i širok 59 metara.

Špediterske tvrtke tvrde da su veći brodovi učinkovitiji u prijevozu velikih količina tereta širom svijeta i, u normalnim uvjetima, mogu proći Sueskim kanalom.

- Granica za pogriješiti je tanka. Ako puše, kao u slučaju Ever Givena, ili u slučaju slabe vidljivosti, ogromni brodovi riskiraju da će zapeti - komentirao je Mercogliano.

Sueški kanal obrađuje oko 12 posto globalne trgovine, a godišnje tuda prođe oko 19 000 brodova.

Proširenje koje je predložila Uprava Sueskog kanaal pomoći će smanjiti rizik od zaglavljivanja brodova, ali ga neće izbrisati, kaže Ioannis Theotokas, profesor na Odjelu za pomorske studije Sveučilišta u Pireju u Grčkoj. Vjeruje da brodovi vjerojatno neće biti veći nego sada pa daljnja proširenja možda neće biti potrebna.

- Povećavanje veličine brodova uzrokovalo je velika ulaganja u luke kako bi ih podržali. Daljnje povećanje zahtijevalo bi daljnja ulaganja koja nisu lako dostupna - rekao je Theotokas.

Međutim, incident Ever Given potaknuo je raspravu o alternativnim pravcima. Strateški položaj kanala, koji povezuje Sredozemno s Crvenim morem i nudi najkraći morski put između Europe i Azije, ključan je za njegov utjecaj. Bez Sueskog kanala, pošiljke bi putovale oko Rta Dobre nade na jugu Afrike, što traje dvostruko duže.

- Nije slučajno što je Rusija ubrzo nakon incidenta Ever given komentirala atraktivnost alternativnih pravca Sjevernog morskog puta. Taj put prolazi duž arktičke obale Rusije, od Karskog mora do Beringovog tjesnaca - rekao je Theotokas.

Dužnosnik nuklearne tvrtke Rosatom, koja je zadužena za razvoj rute, rekao je ruskoj novinskoj agenciji da je 'sueski presedan pokazao koliko je krhka bilo koja ruta između Europe i Azije' i pozvao na razvoj alternativnih pravaca poput Sjevernog morskog puta.

Ubrzo nakon ovih komentara, brodarska tvrtka MSC, druga najveća svjetska linija kontejner brodova, odlučila je izbjegavati Sjevernu morsku rutu iz ekoloških razloga, povećalo bi se zagađenje i pridonijelo otapanju morskog leda.

Theotokas vjeruje da će pozicija Sueskog kanala kao svjetske trgovinske rute i dalje biti jaka.

- Špediterske tvrtke uvijek su spremne nositi se s rizicima kao što je Ever Given. Proširenjem Sueskog kanala manje će se brinuti - dodao je Theotokas.