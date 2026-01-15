Prosječna plaća u ZG-u je 1668 €

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za listopad 2025. iznosila je 1.668 eura, što je nominalno za 1,2 posto više u odnosu na rujan i porast za 9,2 posto u odnosu na listopad 2024. godine, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za listopad lani iznosila je 1.474 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za listopad 2025. isplaćena je u vađenju sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.352 eura.

Najniža prosječna plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 977 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za listopad na razini Hrvatske koja je iznosila 1.470 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 198 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za listopad 2025. iznosila je 2.372 eura, što je porast za 0,8 posto u odnosu na rujan 2025. i porast za 8,9 posto u odnosu na listopad 2024. godine.