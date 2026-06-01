Prošle godine više Hrvata iselilo iz Njemačke nego što se doselilo

Prema najnovijim podacima njemačkog statističkog ureda, iz Njemačke se prošle godine u Hrvatsku preselilo više od 20.000 ljudi, gotovo dvostruko više nego što ih je iz Hrvatske otišlo u Njemačku.

Njemačka u 2025. bilježi značajan pad broja useljenika, a nastavljen je i trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćio je Savezni statistički ured u Wiesbadenu u ponedjeljak. Godine 2025. je iz Hrvatske u Njemačku doselilo 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osoba, proizlazi iz najnovijih podataka o migracijama Saveznog ureda za statistiku. Time je nastavljen trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego obratno. Posljednji put je više osoba iz Hrvatske doselilo u Njemačku 2022. Još 2016. je 30.000 osoba više imigriralo  u Njemačku nego što se iz te zemlje vratilo u Hrvatsku.

I u ukupnom broju je vidljiv pad broja doseljenika u Njemačku.

Prošle godine je 1,48 milijuna ljudi ukupno doselilo u Njemačku što je 13 posto manje nego 2024. Istodobno je iz Njemačke iselilo 1,25 milijuna ljudi.

Pad broja doseljenika se povezuje najviše s padom broja izbjeglica i podnositelja zahtjeva za azilom.

Njemačka je još 2024. uvela stroge kontrole na granicama, a vlada kancelara Friedricha Merza je nakon dolaska na vlast prije nešto više od godinu dana ograničavanje neregulirane migracije definirala kao jedno od svojih središnjih zadaća.

Statistike su pokazale da njemački državljani najradije iseljavaju u Švicarsku (23.000), Austriju (14.000) i Španjolsku (10.000).

Unutar Njemačke najveći priljev stanovništva bilježi savezna pokrajina Brandenburg dok najveći odljev bilježi savezna pokrajina-grad Berlin.

To se objašnjava selidbom građana Berlina u okolne općine koje se nalaze na području Brandenburga.

