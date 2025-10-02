Obavijesti

JANJEĆA MAGISTRALA PLUS+

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 5 min
Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene
Na staroj cesti između Zagreba i Rijeke mnogi restorani u svojoj ponudi nude domaću janjetinu s ražnja | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Provozali smo se starom cestom Zagreb-Rijeka, zavirili u kultna mjesta s janjetinom s ražnja. Kod Tkalčevića u "Malom raju" radi već treća generacija, u Bosiljevu je to isto dug obiteljski posao...

Tko je preživio otvaranje autoceste prije dvadeset godina, sad je hit, janjetina s ražnja je vječni hit i naš brend - kažu nam u restoranima na staroj cesti Rijeka-Zagreb, nekad Lujzijani, cesti kojom se prije otvaranja autoputa vozilo dvjesto godina. Često se na ovu cestu skrene samo zbog janjetine. Restorani u kojima se ona peče također su dugovječni pa tako u  "Malom raju" u Zdihovu ražanj vrti već treća generacija obitelji Tkalčević.

