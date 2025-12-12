Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA POMAKA

Prošlo 10 godina od Pariškog klimatskog sporazuma: Svijet je i dalje jako daleko od ciljeva

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prošlo 10 godina od Pariškog klimatskog sporazuma: Svijet je i dalje jako daleko od ciljeva
3
Foto: RISKA MUNAWARAH/REUTERS

Deset godina nakon potpisivanja ključnog Pariškog klimatskog sporazuma, znanstvenici i ekološke skupine upozoravaju da je svijet daleko od postizanja tada usvojenih klimatskih ciljeva

Sporazum, koji je 12. prosinca 2015. usvojilo gotovo 200 zemalja, obvezuje nacije da ograniče globalno zagrijavanje na znatno ispod 2 stupnja Celzija, idealno na 1,5 stupnjeva, iznad predindustrijskih razina. Martin Kaiser, čelnik Greenpeacea Njemačka, rekao je za dpa da Pariški sporazum ostaje globalni kompas za klimatsku politiku, ali je naglasio da će ostati relevantan samo ako velike ekonomije - posebno zemlje okupljene u G20 - zatvore jaz između ambicije i djelovanja.

Kaiser je rekao da njemačka vlada pod kancelarom Friedrichom Merzom ima odgovornost usmjeriti zemlju natrag prema cilju od 1,5 stupnjeva. Ali to je suprotno od onoga što su vlada i konzervativni blok zagovarali u Bruxellesu pod krinkom modernizacije i deregulacije, rekao je.

Kaiser je rekao da će biti potrebne hitne mjere u sektorima prometa, građevinarstva i korištenja zemljišta kako bi se Njemačka vratila na pravi put.

klimatske promjene Zagreb se guši u smogu, a uskoro će i ostali gradovi: 'Prijeti nam zdravstveni kolaps'
Zagreb se guši u smogu, a uskoro će i ostali gradovi: 'Prijeti nam zdravstveni kolaps'

„Zaštita klime nije teret“, rekao je, „već temelj za slobodu, sigurnost i prosperitet u budućnosti.“

Johan Rockström, direktor Potsdamskog instituta za istraživanje utjecaja klime (PIK), rekao je da su mnogi sudionici pariškog summita 2015. napustili Pariz s osjećajem olakšanja. „Danas, desetljeće kasnije, moramo priznati da smo do sada podbacili“, rekao je.

Unatoč napretku u obnovljivim izvorima energije i električnoj mobilnosti, globalne emisije i dalje rastu, rekao je Rockström.

„Globalno zagrijavanje se ubrzava, oceani se zagrijavaju brže nego što se očekivalo, a važni ekosustavi poput tropskih koraljnih grebena približavaju se kritičnim točkama prekretnice“, dodao je.

ODOBREN PLAN Europski parlament podržao novi klimatski plan do 2040.
Europski parlament podržao novi klimatski plan do 2040.

Prekoračenje praga od 1,5 stupnjeva sada je neizbježno, rekao je, upozoravajući da to „dovodi svijet u opasnost“.

Jedina preostala nada, dodao je, jest „da svijet prepozna ovaj neuspjeh i rizike povezane s njim – i djeluje u skladu s tim.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025