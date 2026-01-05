Prosvjed desničara u Supetru: 'Neka se gradonačelnica odseli. Ona mrzi sve što je hrvatsko...'

U Supetru nema mira. Desničari su održali prosvjed ispred murala s imenom vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera na koji je naknadno napisan i uklonjen grb HOS-a s natpisom 'Za dom spremni', prenosi Dalmatinski portal.

Govor je držao Dražen Keleminec.

'Došli smo reći gradonačelnici Ivani Marković, da je ovo Hrvatska, da ovo nije Jugoslavija, da je HOS branio hrvatsku državu i da je HOS stvarao hrvatsku državu. Nezamislivo je i osuđujuće što njoj smeta mural HOS-a, što je ona izdala zapovijed da se skine grb HOS-a s pomorskog dobra u vlasništvu Lučke kapetanije, ne u vlasništvu Grada Supetra. Znači, ona je to tim činom učinila nezakonito kazneno djelo. Zato molim vas, idemo joj poručiti i došli smo joj poručiti da joj neće proći nikakve parole protiv hrvatske države. Znamo, Ivana Marković, da ti ne voliš Hrvatsku, da ti patiš još za Jugoslavijom', rekao je.

Kazao je i da ga je zvao čovjek kojeg je progonio i tukao djed supetarske gradonačelnice 1971. godine jer je pjevao hrvatske pjesme zbog čega je morao pobjeći iz Supetra i Hrvatske, prenosi Dalmatinski portal.

'Ona nastavlja njegovim koracima. Mržnja, mržnja, mržnja prema svemu što je hrvatsko. Oni kažu da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav, fašistički pozdrav, zato što je korišten u NDH za vrijeme Ante Pavelića. A ja kažem, ako je 'Za dom spremni ustaški pozdrav, pošto je korišten za NDH za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, onda je i hrvatska himna fašistička i ustaška po njima. Mi nećemo dati našu Hrvatsku. Mi nastavljamo dalje s prosvjedima da oslobodimo Hrvatsku, da probudimo hrvatski narod, da dignemo hrvatski narod, da Hrvatskom ne mogu vladati oni koji mrze Hrvatsku, koji su bili protiv Hrvatske. Od Pupovca, Plenkovića, SDP-a, Tomaševića Možemo i najavljujemo sljedeći skup iz pod nazivom Operacija Mrak, Mrak Taritaš. Ovdje smo došli pod nazivom Operacija Crvena krpa. Pozdravimo Markovićku, pozdravimo je i počnemo zajednički. Crvena krpa!', rekao je Keleminec.

'Oni se vraćaju samo u Drugi svjetski rat, izbjegavaju Domovinski rat zato što su poraženi u Domovinskom ratu. Oni nas nazivaju fašistima. Svi vi koji ste ovdje došli za Markovićku i njezino društvo ste fašisti, ustaše. Samo zato što volite svoju domovinu. Ali mi ćemo pobijediti. Znate zašto napadaju Thompsona? Zato što je skupio 500.000 ljudi na svom koncertu', rekao je i zaključio kako su 'oni tu vidjeli veliku opasnost'.

Foto: Dalmatinski portal

'Zato oni to ne mogu prežaliti. Zato vide da im je opasnost u budućnosti jer je na koncertu bilo preko 400.000 mladih. Thompson uči našu mladost da voli svoju Hrvatsku, da pjevaju domoljubne pjesme, da pjevaju o Hrvatskoj, da pjevaju o Domovinskom ratu. To njima smeta, to Markovićki smeta. Jean-Michele Nicolier je bio pod oznakama HOS-a i borio se s pod oznakama HOS-a i ubijen je pod oznakama HOS-a, kao mnogi hosovci, koji su dali svoj doprinos za Hrvatsku, nego i drugi hrvatski dragovoljci pod raznim oznakama Zbora Narodne Gardne, Tigrova, Puma...', rekao je Keleminec i predstavio Damira Banića.

'On je dao veliki doprinos i danas je invalid što je bio na našoj strani, na hrvatskoj strani. Ne na strani petokraka zvijezde, jer petokraka zvijezda je napadala Hrvatsku, a Markovićka veliča petokraku zvijezdu. Poručujem Markovićki, odseli iz Hrvatske. Ako ne voliš Hrvatsku, odi u Jugoslaviju, ali poručujem ti da možeš otići i u Sjevernu Koreju, jer oni tamo nose petokrake zvijezde ili Kinu', zaključio je Keleminec, prenosi Dalmatinski portal.

Zagreb: Pred zastupnicima 254 amandmana na Državni proračun | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ivana Marković je prosvjed kratko komentirala za N1 televiziju, rekavši da je čula skandiranje pred gradskom upravom. 'To je neki performans, ako se tako može nazvati. Ali za mene je to jasna ilustracija dva smjera Hrvatske. S jedne strane mahanje crnim i neslužbenim zastavama, stalno vraćanje društva u prošlost i poticanje mržnje prema onima koji misle drugačije, a s druge strane Hrvatska konkretnih rezultata kakve vidimo u Supetru', rekla je.

Dodala je da su njezine poruke jasne, a to su ravnopravnost i jednaka prava za sve. 'Što se mene tiče ovi pojedinci koji su ispred Gradske uprave su u potpunosti nebitni. Problem u državi je puno veći i ozbiljniji, a taj problem je HDZ na čelu s Plenkovićem. HDZ ignoriranjem svega što se događa na ulicama Hrvatske svjesno daje uzlet krajnjoj i radikalnoj desnici', poručila je.

Osvrnula se i na prijetnje koje je dobila zbog uklanjanja grafita, rekavši da ih je dobila puno.

'Sve sam prijavila policiji. Nikakve prijetnje neće proći bez posljedica. Međutim, dobila sam i nenormalno velik broj podrške od ljudi iz cijele Hrvatske', zaključila je.