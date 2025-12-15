Prosvjed u Bošnjacima: Ljuti poljoprivrednici traže obećanu državnu pomoć nakon tuče

Poljoprivrednici iz Bošnjaka prosvjedovali su u ponedjeljak u središtu toga mjesta nedaleko Županje zbog izostanka, obećane državne pomoći nakon jake ledene tuče, koja ih je zadesila 1. srpnja 2024. godine.

"Ministar poljoprivede David Vlajčić je na sjednici Savjeta za Slavoniju, Srijem i Baranju, koja je održana ljetos, za potrebe revitalizacije poljoprivredne proizvodnje u Općini Bošnjaci nakon katastrofalnih šteta obećao isplatiti dva milijuna eura. Međutim, do danas novac nije isplaćen, neka nikakvih informacija niti izvješća, a iz ministarstva ne dobivamo nikakve odgovore na pitanja koja postavljamo", rekao je jedan od prosvjednika Đuka Golubičić.

Načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić kazao je kako je općina ministarstvu dostavila program revitalizacije, i to po utvrđenoj šteti, ali do danas nema nikakvog odgovora.

"Ministarstvo ne mora dati taj novac, ali ako su već obećali i sami pokrenuli taj proces onda bi to trebali riješiti i pomoći ljudima", poručio je Juzbašić.

Nezadovoljni poljoprivrednici zatražili su pomoć i od premijera Andreja Plenkovića i najavili nove prosvjede.