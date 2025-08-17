Prosvjedi i štrajkovi u Izraelu u znak podrške taocima u Gazi

Prosvjednici su blokirali ceste diljem Izraela, uključujući i glavnu autocestu u Tel Avivu, mašući plavo-bijelim izraelskim zastavama i žutim zastavama koje simboliziraju solidarnost s taocima.

Okupljeni su pozvali vladu da odmah zaustavi rat u Gazi, postigne dogovor o oslobađanju talaca i povuče nedavnu odluku o širenju vojnih operacija u gradu Gazi.

Forum obitelji talaca i nestalih, koji okuplja rodbinu onih koji su još uvijek u zatočeništvu, pozvao je na opći štrajk u cijeloj zemlji s početkom u nedjelju kada počinje radni tjedan u Izraelu.

Foto: Ronen Zvulun

- Zaustavit ćemo zemlju - poručila je na skupu u subotu navečer Einav Zangauker, čiji je sin Matan među dvadesetak preživjelih talaca koje Hamas još uvijek drži u zatočeništvu.

Moćni sindikalni savez Histadrut odbio se pridružiti štrajku.

Foto: Ronen Zvulun

Na prosvjedu u Tel Avivu u subotu navečer prvi se put javno obratila sestra nepalskog studenta kojega je Hamas oteo prilikom napada na Izrael 7. listopada 2023.

Tijekom masakra, palestinski militanti oteli su oko 250 ljudi. Od otprilike 50 talaca koji se još nalaze u Gazi, vjeruje se da je njih dvadesetak živo.