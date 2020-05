Vojska na ulicama, ima mrtvih u prosvjedima, a Trump prijeti

Prosvjednici su se u subotu diljem SAD-a sukobili s policijom zbog smrti nenaoružanog Afroamerikanca iz Minneapolisa koji se ugušio pod smrtonosnim zahvatom policajca, prenose agencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u SAD-u

Guverner Minnesote rekao je da se tragična smrt Georgea Floyda pretvorila u "razuzdano uništavanje". New York, Atlanta, Portland i drugi gradovi postali su poprišta nasilja, a nakratko je bila zatvorena Bijela kuća. Prosvjeduje se u 22 savezne države i u 31 gradu.

Bivši policajac u Minneapolisu optužen je za ubojstvo. Derek Chauvin u ponedjeljak je koljenom pritisnuo vrat 46-godišnjeg Floyda, pokazuje snimka. On i još trojica policajaca otpuštena su. Chauvin (44) trebao bi se na sudu pojaviti u ponedjeljak.

Foto: LUCAS JACKSON

Floydov slučaj ponovno je raspirio gnjev američke javnosti zbog policijskih ubojstava Afroamerikanaca i u naciji otvorio duboku ranu rasne nejednakosti.

Podsjetio je na ubojstvo Erica Garnera, nenaoružana crnca u gradu New Yorku 2014. kojemu je policajac zabranjenim zahvatom stisnuo grlo te ga se moglo čuti kako vapi: "Ne mogu disati".

Njegove riječi postale su poruka pokreta Black Lives Matter osnovanog u jeku policijskih ubojstava Afroamerikanaca.

Minnesota je i dalje epicentar nemira. Policijski sat proglašen je Minneapolisu i Saint Paulu od petka u 20 sati do 6 sati ujutro te u subotu navečer.

Foto: Reuters

Prosvjednici su se oglušili na zabranu kretanja. Izašli su na ulice gdje su podmetali požare, a na nekim snimkama vide se i kako pljačkaju trgovine. Na ulicama je bilo relativno malo policajaca.

Mnoštvo se u petak navečer okupilo pred Bijelom kućom u Washingtonu, noseći Floydove fotografije i izvikujući slogan "Ne mogu disati".

Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ured američkog predsjednika zbog toga je bio privremeno zatvoren nakon što je tajna služba blokirala sve ulaze i izlaze.

Policija je u petak navečer privela brojne prosvjednike na masovnim demonstracijama u njujorškoj četvrti Brooklyn, ukrcavajući prosvjednike s lisicama u gradske autobuse koji su bili poredani na Aveniji Atlantic.

Prosvjednici su održali bdjenje i skup na Manhattanu zahtijevajući zakon kojim bi se zabranila policiji primjena opasnih zahvata.

Demonstracije zabilježene i u Los Angelesu, Bostonu, Detroitu, Denveru, Houstonu, Louisvilleu i u Atlanti gdje su prosvjednici razbijali zgrade i zapalili policijsko vozilo.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

U nekim je dijelovima grada proglašeno izvanredno stanje radi zaštite ljudi i imovine.

U petak navečer netko je pucao na prosvjednike u Detroitu. Preminuo je mladić (19). Policija je objavila kako su na njega pucali iz sivog Dodgea, a mladić je preminuo u bolnici. Ne zna se je li mladić bio dio prosvjeda za preminulog Georgea Floyda.

Foto: Reuters

Šef policije Detroita, James Craig, rekao je da je osoba uhićena nakon što je pokušala pregaziti policajaca.

- Neću dopustiti da ni najmanji kriminalci dođu ovdje, napadnu naše službenike i učine ovu zajednicu nesigurnom. Nećemo to tolerirati - izjavio je Craig.

Još dvoje policajaca upucano je u prosvjedima u petak navečer u Oaklandu, Kalifornija. Jedan od njih preminuo je od ozljeda u bolnici.

General Jon A. Jensen rekao je da je raspoređivanje više od 700 pripadnika Nacionalne garde u petak "najveća operacija provođenja zakona u povijesti Minnesote", ali "to nije bilo dovoljno".

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dodao je da sada do subote navečer moraju mobilizirati još 2500 pripadnika Garde.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao prosvjednicima da bi smrt crnog muškarca koji je umro nakon što mu je bijeli policajac vrat prikliještio koljenom, mogla biti "dočekana s najopasnijim psima i najopasnijim oružjem koje sam vidio" ako prijeđu ogradu Bijele kuće.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???