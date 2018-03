Protjerali smo im diplomata: Kako Putin planira uzvratiti?

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uručilo je u ponedjeljak ruskom diplomatskom predstavništvu u Zagrebu notu o protjerivanju jednog od ruskih diplomata iz Hrvatske. Ime ruskog diplomata koji će napustiti Hrvatsku MVEP nije objavio, kao niti u kojem roku će to morati napraviti. No, Večernji list doznaje kako je Hrvatska 'personom non grata' proglasila trećeg tajnika veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj, te će on morati napustiti Hrvatsku.

Hrvatska je jedna od 16 zemalja Europske unije koja se odlučila na protjerivanje ruskog diplomatskog osoblja kao odgovor na trovanje bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri u Velikoj Britaniji te tako stala uz bok EU-a i SAD-a, javlja HRT.

MVEP je u ponedjeljak objavio kako u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, članak 9., država primateljica može u svakom trenutku, bez obrazloženja, obavijestiti državu pošiljateljicu da je određeni član diplomatskog osoblja postao persona non grata. Razlozi za to mogu biti raznovrsni i država primateljica nije obvezna obrazlagati postupanje. Po proceduri, obično se u ministarstvo vanjskih poslova pozove šef strane diplomatske misije te mu se uruči nota kojom se član Misije proglašava nepoželjnim. Ujedno u noti se određuje i rok u kojem je osoba dužna napustiti zemlju primateljicu.

- MVEP je i u današnjem slučaju tako postupio i jedan od diplomatskih djelatnika Veleposlanstva Ruske Federacije u Zagrebu proglašen je nepoželjnim - objavio je MVEP.

Naravno, ovakav potez nije prošao bez odgovora ruske strane.

- Izražavamo duboko žaljenje što je hrvatska strana, sljedeći u kolosijeku blokovske solidarnosti pojedinačne zemlje EU-a i NATO-a, donijela žurnu i loše smišljenu odluku, čije će posljedice negativno odjeknuti za daljnji razvoj naših bilateralnih odnosa, uključujući njihov trgovinsko-gospodarski dio - priopćilo je rusko veleposlanstvo.

U priopćenju se navodi da je to "pogotovo žalosno jer se događa u trenutku kada razvoj naše višesmjerne bilateralne suradnje zaprima odgovarajuću dinamiku i progresivan karakter".

U priopćenju također stoji da Rusija, naravno, neće ostati bez odgovora te će protumjere biti poduzete u najkraćem roku.

Poziv Putinu i dalje stoji?

No, unatoč protjerivanju diplomata i iščekivanju konkretnog odgovora Rusa, navodno da poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kojeg mu je uputila predsjednice Kolinda Grabar Kitarović i dalje stoji. Podjetimo, predsjednica je, nakon nedavnih predsjedničkih izbora Rusiji, uz čestitku Putinu ponovila poziv upućen kada je lani službeno bila u Rusiji, da ruski predsjednik posjeti Hrvatsku, što se nesretno ili nespretno poklopilo s događajima u Salisburyju, odnosno trovanjem ruskog špijuna i njegove kćeri.