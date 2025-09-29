Obavijesti

Provalio u kuću kod Varaždina: Ukrao posteljinu, vrtne škare...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policijski službenici su pronašli dio otuđenih predmeta te su vraćeni vlasnici

Nepoznati počinitelj je provalio u kuću 54-godišnjakinje u Karlovcu Ludbreškom i ukrao posteljinu, motornu pilu i vrtne škare. Varaždinska policija navodi da se provala odvila u razdoblju od 20. do 28. rujna ove godine, a visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko stotina eura.

Policijski službenici su pronašli dio otuđenih predmeta te su isti vraćeni vlasnici, a oni nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela.

