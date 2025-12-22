Obavijesti

News

POLICIJA POTVRDILA

Provaljeno u prostor Hrvatske pošte: 'Utvrđujemo činjenice'

Piše Luka Safundžić,
Provaljeno u prostor Hrvatske pošte: 'Utvrđujemo činjenice'
Zagreb: Centar grada prepun policije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz Hrvatske pošte potvrdili su da imaju informacija o provali, te da će se šteta pokriti iz police osiguranja...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su imali dojavu o provali u prostoru Hrvatske pošte. 

- Utvrđujemo sve okolnosti - kratko su nam potvrdili. I Hrvatska pošta potvrdila nam je informaciju kako je došlo do provale u njihovom vlasništvu. 

DRAMA U STRUGAMA Mladići upali u kuću žene (65) nedaleko Varaždina: S leđa je oborili na kauč pa opljačkali
Mladići upali u kuću žene (65) nedaleko Varaždina: S leđa je oborili na kauč pa opljačkali

- O  događaju je obaviještena policija, istraga je u tijeku zbog čega više informacija ne možemo podijeliti, a iznos štete se još procjenjuje - rekli su nam.

Dodali su i da je objekt osiguran, te da će se nastala šteta pokriti iz police osiguranja. 

