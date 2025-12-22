Provaljeno u prostor Hrvatske pošte: 'Utvrđujemo činjenice'

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su imali dojavu o provali u prostoru Hrvatske pošte.

- Utvrđujemo sve okolnosti - kratko su nam potvrdili. I Hrvatska pošta potvrdila nam je informaciju kako je došlo do provale u njihovom vlasništvu.

- O događaju je obaviještena policija, istraga je u tijeku zbog čega više informacija ne možemo podijeliti, a iznos štete se još procjenjuje - rekli su nam.

Dodali su i da je objekt osiguran, te da će se nastala šteta pokriti iz police osiguranja.