Iz Hrvatske pošte potvrdili su da imaju informacija o provali, te da će se šteta pokriti iz police osiguranja...
POLICIJA POTVRDILA
Provaljeno u prostor Hrvatske pošte: 'Utvrđujemo činjenice'
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su imali dojavu o provali u prostoru Hrvatske pošte.
- Utvrđujemo sve okolnosti - kratko su nam potvrdili. I Hrvatska pošta potvrdila nam je informaciju kako je došlo do provale u njihovom vlasništvu.
- O događaju je obaviještena policija, istraga je u tijeku zbog čega više informacija ne možemo podijeliti, a iznos štete se još procjenjuje - rekli su nam.
Dodali su i da je objekt osiguran, te da će se nastala šteta pokriti iz police osiguranja.
