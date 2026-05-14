Provaljivao u kuće i aute diljem Zagreba posljednje tri godine: Policija uhitila muškarca (50)

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (50) kojega se sumnjiči da je u protekle tri godine počinio ukupno 14 teških krađa, od kojih je osam ostalo na pokušaju. Mete su mu bili obiteljske kuće i automobili, a ukupna šteta procjenjuje se na otprilike 1800 eura, javljaju iz PU zagrebačke.

Istražitelji sumnjaju da je osumnjičeni od svibnja 2023. do svibnja 2026. godine počinio šest teških krađa provaljivanjem i osam pokušaja. Prema policijskom izvješću, imao je uhodanu metodu.

Naime, u kasnim noćnim satima svojim bi se automobilom dovezao na područje Novog Zagreba, Trešnjevke, Dugog Sela, Zaprešića, Dubrave i Sesveta te bi parkirao u blizini, a zatim pješice s baterijskom svjetiljkom obilazio dvorišta, kuće i vozila, tražeći priliku za krađu vrijednih predmeta.

Unatoč upornosti, većina njegovih namjera ostala je na pokušaju. U najmanje dva navrata uočili su ga vlasnici kuća, nakon čega je pobjegao. U svojim noćnim pohodima tražio je obiteljske kuće s otključanim vratima ili nezaključane automobile u dvorištima, iz kojih je također krao vrijedne predmete.

U pet slučajeva je, nakon obilaska, provalio u kuće tako što se popeo preko ograde na balkon ili nasilno otvorio ulazna vrata koristeći se fizičkom snagom i prikladnim alatom. Zatim bi ispremetao stvari te krao novac iz novčanika i torbica.

Policija izdvaja i slučaj iz veljače ove godine, kada je oko 2 sata ujutro na području Sesveta provalio u parkirani automobil te vlasniku (49) iz pretinca ukrao novac i pobjegao. Ukupna materijalna šteta nastala svim kaznenim djelima procjenjuje se na otprilike 1800 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno i posebno izvješće.