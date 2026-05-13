Kaos kod Križevaca: Suzavcem oteo auto pa se ukradenim vozilom zabijao u drugi auto

U okolici Križevaca policija je nakon intenzivne potrage uhitila 27-godišnjaka s područja Osječko-baranjske županije. Muškarac je završio u pritvoru, a sumnjiči ga se za razbojništvo te za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Prema sumnjama istražitelja, sve je počelo u ponedjeljak kasno navečer u Bojnikovcu. Ondje je osumnjičeni, uz prijetnju nožem i korištenje suzavca, oteo automobil 29-godišnjem muškarcu te pobjegao. Nedugo nakon toga u Sokolovcu je, vozeći ukradeni automobil, navodno namjerno više puta udario u vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak. Nakon silovitih naleta mladi vozač izgubio je kontrolu nad automobilom.

Osumnjičeni je potom pobjegao s mjesta događaja, a ukradeni automobil kasnije je ostavio na državnoj cesti. Nakon toga ponovno se udaljio u nepoznatom smjeru.

Iz koprivničko-križevačke policije izvijestili su kako su ga policijski službenici ubrzo locirali i priveli zahvaljujući intenzivnom operativnom radu.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela 'Razbojništvo' i 'Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom' protiv osumnjičenika je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.