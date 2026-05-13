Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆEN JE

Kaos kod Križevaca: Suzavcem oteo auto pa se ukradenim vozilom zabijao u drugi auto

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos kod Križevaca: Suzavcem oteo auto pa se ukradenim vozilom zabijao u drugi auto
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je nakon potrage privela 27-godišnjaka iz Osječko-baranjske županije. Terete ga za razbojništvo i dovođenje u opasnost života i imovine

U okolici Križevaca policija je nakon intenzivne potrage uhitila 27-godišnjaka s područja Osječko-baranjske županije. Muškarac je završio u pritvoru, a sumnjiči ga se za razbojništvo te za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Prema sumnjama istražitelja, sve je počelo u ponedjeljak kasno navečer u Bojnikovcu. Ondje je osumnjičeni, uz prijetnju nožem i korištenje suzavca, oteo automobil 29-godišnjem muškarcu te pobjegao. Nedugo nakon toga u Sokolovcu je, vozeći ukradeni automobil, navodno namjerno više puta udario u vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak. Nakon silovitih naleta mladi vozač izgubio je kontrolu nad automobilom.

LOPOVE JOŠ TRAŽE FOTO Našli su rozog Fiću: 'Vratio se Zmajček! Divljali su s njim, ima oštećenja. Srce me boli...'
FOTO Našli su rozog Fiću: 'Vratio se Zmajček! Divljali su s njim, ima oštećenja. Srce me boli...'

Osumnjičeni je potom pobjegao s mjesta događaja, a ukradeni automobil kasnije je ostavio na državnoj cesti. Nakon toga ponovno se udaljio u nepoznatom smjeru.

Iz koprivničko-križevačke policije izvijestili su kako su ga policijski službenici ubrzo locirali i priveli zahvaljujući intenzivnom operativnom radu.

ŠTETA PREKO 7 TISUĆA EURA Noćna krađa u Bjelovaru: Dvojac odnio čak 18 klima uređaja. Policija ih pronašla
Noćna krađa u Bjelovaru: Dvojac odnio čak 18 klima uređaja. Policija ih pronašla

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela 'Razbojništvo' i 'Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom' protiv osumnjičenika je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Cura koja je mlatila Filipinca u Zagrebu od ranije je poznata policiji po nasilnom ponašanju
IMA SAMO 20 GODINA

Cura koja je mlatila Filipinca u Zagrebu od ranije je poznata policiji po nasilnom ponašanju

Iz policije su priopćili da je žena uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Zbog toga još nije poznato i za što će se teretiti djevojku.
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje
Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli
PLAKALA NA HODNIKU

Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026