Provedite subotu uz Vatru i Frajle: Prijavite se na Ekotlon 24sata u Zagrebu i Splitu

Ekotlon je već pred vratima, a ako se još niste prijavili za najveću plogging utrku u Hrvatskoj, ne brinite, još ima vremena za prijavu. Prijaviti se možete do petka i to na službenoj stranici Ekotlona. A zašto bi to trebali učiniti objasnit ćemo u nastavku.

Plogganje je aktivnost koja spaja jogging i sakupljanje otpada. Da ovaj relativno novi trend ima velik utjecaj, svjedoče mnoge plogging utrke koje se organiziraju diljem svijeta, a neke od njih privukle su do tri milijuna ljudi.

- U prosjeku za pola sata plogginga moguće je izgubiti oko 350 kalorija. Ne postoji bolja aktivnost za ljude koji su možda preboljeli ili su na oporavku nakon neke lakše ili teže bolesti. Jer u ploggingu nema univerzalnog tempa nego svatko diktira svoj tempo - rekla nam je fitness trenerica Sanja Žuljević i pokazala kako ispravno ploggati.

Bogat startni paket

Ono o čemu još vodimo računa ploggajući je priroda. Hrvatska se može pohvaliti titulom zemlje bogate šumama jer gotovo 50% površine Lijepe Naše čine šume. Upravo su šume zaslužne za proizvodnju kisika i pročišćavanje već ionako, nažalost, zagađenog zraka. Zbog toga je ključan trenutak da svatko od nas obrati pozornost na njihovo očuvanje.

Nije loše ni to što ćete sudjelovanjem na Ekotlonu dobiti i bogat startni paket koji smo pripremili za vas. Za plaćenu kotizaciju od 40 ili 60 kuna očekuje vas startni paket, koji uključuje platnenu vrećicu i run dry majicu za trčanje s logotipom Ekotlona, bočicu vode, žitne pločice, Genox pro-medical dezinficijens za ruke iz prirodnih tvari, bilježnice Stega tisak, startni broj i razne promotivne darove sponzora utrke.

Naravno, rukavice i vrećice za skupljanje smeća se podrazumijevaju. Ovaj projekt ima i humanitarnu notu. Sav prihod od prodaje kotizacija u cijelosti se donira judo klubu osoba s invaliditetom Fuji u Velikoj Gorici i Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Splita - paraolimpijskoj školi za mlade osobe s invaliditetom.

Glazba i dobre vibracije nekako idu zajedno pa vas u Zagrebu očekuje nastup Ivana Dečaka i Vatre u akustičnoj varijanti, koji će premijerno izvesti novu pjesmu, kao i Frajli, ali i dječjeg zbora Kikići i genijalci, koji će izvoditi hitove za one najmlađe. U Splitu će nas rasplesati žestoki ritmovi DJ Marina iz Urbanih evenata i Dječjeg zbora Srdelice.

Ni to nije sve jer vas nakon i za vrijeme utrke očekuju hrana i piće, zabavno-edukativni program za sve uzraste te raznovrsne nagradne igre. Ekotlon su osim naših poznatih glazbenika Franke Batelić, ZsaZse, Luke Nižetića, Vatre i influencera Sandija Pege, Nevene Rendeli, Ribafisha, Ivane Mišković, dizajnerice Monike Gusić Sabljić, voditeljice Alex Milinković, podržale i poznate fitness trenerice Vanja Knežević, Doris Dii i Sanja Žuljević, ali i ostali fitness treneri pa ćete i na licu mjesta moći saznati koliko je plogganje dobro za vaše zdravlje.

Nagrade za najbolje ploggere

Iako se za plogging ne trebate posebno pripremati niti vježbati, nagradit ćemo one najuspješnije ploggere. Za njih smo pripremili nagrade našeg partnera Decathlona i to: Poklon bon u iznosu od 500 kuna, bočicu za vodu i energetski gel od limuna za prvu ploggericu i ploggera na maxi stazi - na Bundeku i Marjanu, koji stignu do cilja.

One koji ne mogu doći na Bundek ili Marjan, pozivamo da ploggaju u svom gradu, očiste zelenu površinu jer i njih ćemo nagraditi. To znači da je sve što morate pronaći lokaciju za čišćenje u svojoj blizini, prijaviti je ovdje i organizirati plogging s ekipom na toj lokaciji 10. rujna i možda baš vi osvojite poklon paket Ekotlon i medijsko predstavljanje u 24sata! I, nemojte zaboraviti fotografirati se jer nagrađujemo i fotku najveselije ekipe s plogginga koji sami organizirate taj dan.

Tri dužine staze prilagođene svima

Plogging u Zagrebu, na već provjerenoj lokaciji, zagrebačkom Bundeku, počinje u 10 sati. U isto vrijeme počet će i plogging utrka u Splitu na lokaciji Park šume Marjan – Prvi vrh kod Zoološkog vrta. Na obje lokacije bit će dostupne različite dužine staze kako bi mogli sudjelovati baš svi.

Na zagrebačkom Bundeku, za one koji trče maxi plogging stazu, tu je staza dugačka čak 5 kilometara, a za one koji će lagano džogirati ili će doći s mlađom djecom tu su midi plogging staza od 2 kilometra i mini plogging staza duga jedan kilometar. Trkači u Splitu mogu birati između dvije staze – midi plogging staze od 900 metara i maxi staze, koja iznosi 3 kilometra. Staze se razlikuju po dužini i zahtjevnosti, a startaju na istome mjestu: u suprotnim smjerovima. Staze su kružnog tipa i trči se jedan krug.

Pridružite nam se 10. rujna na Bundek u Zagrebu, Marjan u Splitu ili ploggajte gdje god se nalazili i budite s nama u najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj!

Prijavite se na www.ekotlon.24sata.hr jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti doniran u humanitarne svrhe. Sve informacije pratite na EKOTLON - službenoj stranici utrke ili putem društvenih mreža.

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZdrava, a suorganizatori DŠR Aktivan život, Triatlon klub Split i Maraton klub Marjan. Ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEP, TZ Splitsko-dalmatinske županije, JANAF, Decathlon, Stega tisak i DRACO.

