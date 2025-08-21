Provjerili smo cijene taksi prijevoza za dva kilometra koju je turistkinja platila 1500 eura

Dok policija provodi izvide oko slučaja turistkinje s Novog Zelanda kojoj je taxi vožnja od zagrebačkog Glavnog kolodvora do Frankopanske prvotno naplaćena 1506 pa 150 eura provjerili smo cijene iste usluge kod ostalih taksi prijevoznika. Naime riječ je o udaljenosti od nekih 1,9 do dva kilometra, ovisno kojom rutom se vozi.

- Cijena sa našim vozilom, ako se radi o relaciji od 2 kilometra iznosi oko 4 eura i ta cijena je nepromjenjiva neovisno o dobu dana, stanju na cesti i vremenskim uvjetima - navode u Taxi Zagreb.

Eko taxi navodi kako bi vožnja na spomenutoj relaciji stajala otprilike 5,50 eura, ovisno o točnoj adresi i prometnim uvjetima.

- Naše cijene su transparentne i jednake 24/7, a korisnici u svakom trenutku mogu pratiti trošak vožnje putem taksimetra - kazali su.

na aplikaciji smo provjerili cijene vožnje Bolta i Ubera. One se razlikuju ovisno o tipu vozila koje se naručuje za prijevoz. Cijena vožnje na spomenutoj relaciji kreće od 3,30 eura pa do 6,60 eura za vožnju u premium automobilu. Ako bi se koristio Uber za udaljenost od dva kilometra u centru Zagreba stajala bi 4,20 do 6,36 eura.

Iz policije navode kako bi građani koji se nađu u sličnoj situaciji trebali bez odgode prijaviti događaj u najbližoj policijskoj postaji, no pri tome trebaju uimati račun ili dokaz na koji način izvršeno plaćanje, na kojoj relaciji je pružena usluga, naziv taksi prijevoznika, reg. oznaka taksi vozila . Napominju kako se kazneno djelo "prijevara", ako je pribavljena mala imovinska korist odnosno ako je mana od 132,73 eura progoni privatnom tužbom.

Kako bi se građani zaštitili od neželjenih situacija, policija navodi kako bi prije korištenja usluga taksi prijevoza trebali provjeriti tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova u osobnom kontaktu sa vozačem ili korištenjem mobilnih aplikacija za pružanje takvih usluga.

Iz Državnog inspektorata kazali su da je obavljanje usluge autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, kao i cjenika autotaksi usluga, uređeno Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, koji je u nadležnosti inspekcije cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zakonom je propisano da cjenik samostalno utvrđuje prijevoznik, te da on mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru. Ako uslugu pruža putem taksimetra, on mora biti uključen tijekom vožnje te na vidljivom mjestu u vozilu mora biti istaknut cjenik. Ako radi putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, ona mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Dakle, taksisti sami reguliraju cijene svoje usluge i mogu istaknuti cijenu koju god žele, dok god je imaju istaknutu na cjeniku i uključen taksimetar.