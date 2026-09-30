Ako putujete Boltom od Vrapča do Cvjetnog trga, vožnja od oko 6 i pol kilometara koštat će oko 30 eura, dok ćete ju na Uberu platiti između 17 i 20 eura
Provjerili smo cijene taksija! Evo koliko će vas koštati 6 km
Štrajk vozača ZET-a nastavlja se i u srijedu. Boltovi podaci za vrijeme dosadašnja dva dana štrajka u Zagrebu pokazali su rast ukupne potražnje od 300 posto, a broj rezerviranih vožnji narastao je za 644 posto, izvijestili su u utorak iz te tvrtke. Iako je najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen u ponedjeljak, kada je rast ukupne potražnje bio 300 posto veći nego prošloga ponedjeljka, povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, ističu u Boltu dodajući da je drastično narastao i broj rezerviranih vožnji.
Ako danas ujutro tražite taksi, vožnja od Avenue Malla do Preradovićeve, što je oko četiri kilometra, koštat će vas između 20 i 28 eura na Boltu. Istu ruta na aplikaciji Ubera košta od 17 do 20 eura.
Ako putujete Boltom od Vrapča do Cvjetnog trga, vožnja od oko 6 i pol kilometara koštat će oko 30 eura, dok ćete ju na Uberu platiti između 17 i 20 eura.
Taksi 1717 ima fiksnu cijenu, pa je start dva eura, dok se svaki dodatni kilometar naplaćuje jedan euro. Rezervacija taksija naplaćuje se četiri eura.
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