HITNO UPOZORENJE

Provjerite frižidere! Povlači se proizvod zbog opasne bakterije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog moguće kontaminacije sjemena rotkvice bakterijom Escherichia coli koja proizvodi šigatoksin (STEC), Državni inspektorat u utorak je izvijestio potrošače o opozivu proizvoda Klice rotkvice.

Riječ je o proizvodu od 70 grama, oznake EAN: 3857500059482 i LOT broja: RO 41 25 11 25, s rokom trajanja do 1. svibnja 2026.

Proizvođač je ZRNKO j.d.o.o., Vrbovec, a detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na društvenoj mreži subjekta.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.  

