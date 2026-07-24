PROVJERITE LISTIĆE EuroJackpot: U Hrvatskoj je dvoje sretnika osvojilo po 53.000 eura!

Dva Hrvata osvojila su Eurojackpot u vrijednosti 53.581,10 eura. Dobitni listići uplaćeni su u Novskoj i u Poreču. U Novskoj su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker te je za uplaćenih 8 eura osvojeno 53.581,10 eura.

Na sretnom prodajnom mjestu u Poreču odigrane su četiri kombinacije igre Eurojackpot za dva kola te je za uplaćenih 16 eura osvojeno 53.581,10 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28. 7. 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.