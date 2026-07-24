Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28. 7. 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura
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PROVJERITE LISTIĆE EuroJackpot: U Hrvatskoj je dvoje sretnika osvojilo po 53.000 eura!
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Dva Hrvata osvojila su Eurojackpot u vrijednosti 53.581,10 eura. Dobitni listići uplaćeni su u Novskoj i u Poreču. U Novskoj su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker te je za uplaćenih 8 eura osvojeno 53.581,10 eura.
Na sretnom prodajnom mjestu u Poreču odigrane su četiri kombinacije igre Eurojackpot za dva kola te je za uplaćenih 16 eura osvojeno 53.581,10 eura.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28. 7. 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
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