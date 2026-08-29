Provocirao Splićane četničkim tetovažama - uhićen, zatvoren i protjeran iz Hrvatske

Kako se doznaje u splitskoj policiji, sporni se događaj zbio još u četvrtak oko 18.30 sati u na Šetalištu Ivana Pavla II na Žnjanu gdje je državljanin Srbije na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta remetio javni red i mir.

To je napravio tako što je javno istaknuo tetovaže na vidljivim dijelovima tijela, a radilo se o tetovaži s likom Draže Mihailovića, zatim tetovažu s likom Momčila Đujića i tetovažu sa simbolom odnosno amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga". Uz to je s donje strane "sloboda ili smrt" ispisano na ćiriličnom pismu, koji su koristile četničke snage.

- Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18.30 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a objava je izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske - priopćili su u policiji.

Nakon objave na društvenoj mreži policija je zaprimila više dojava uznemirenih građana zbog čega su odmah započeli kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo time da su u petak ujutro operativnim radom utvrdili stvarni identitet osumnjičenog, kao i njegovu lokaciju. Uhićen je u vozilu oko 14 sati na području Splita.

Foto: Instagram

- Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je javnim isticanjem više neprimjerenih slika, koje su mu kao tetovaže iscrtane na tijelu, remetio javni red i mir i s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Takvim ponašanjem počinio je i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije - kažu u policiji.

U subotu je uz optužni prijedlog doveden nadležnom sudu kojem je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2.000 eura. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno.

Foto: Instagram

Nakon provedenog prekršajnog postupka okrivljenom će biti izrečene mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.

Doneseno je i rješenje o otkazu boravka u odnosu na 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji se nalazio u njegovom društvu i na taj način sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske.