Obavijesti

News

Komentari 0
REMETIO JAVNI RED I MIR

Provocirao Splićane četničkim tetovažama - uhićen, zatvoren i protjeran iz Hrvatske

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Provocirao Splićane četničkim tetovažama - uhićen, zatvoren i protjeran iz Hrvatske
6
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog tetovaža s likom četnika Draže Mihailovića i Momčila Đujića splitska je policija uhitila državljanina Srbije (31) kojemu je određen petnaestodnevni zatvor i mjera protjerivanja iz Hrvatske na pet godina

Kako se doznaje u splitskoj policiji, sporni se događaj zbio još u četvrtak oko 18.30 sati u na Šetalištu Ivana Pavla II na Žnjanu gdje je državljanin Srbije na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta remetio javni red i mir. 

To je napravio tako što je javno istaknuo tetovaže na vidljivim dijelovima tijela, a radilo se o tetovaži s likom Draže Mihailovića, zatim tetovažu s likom Momčila Đujića i tetovažu sa simbolom odnosno amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga". Uz to je s donje strane "sloboda ili smrt" ispisano na ćiriličnom pismu, koji su koristile četničke snage.

POGLEDAJTE FOTKE SRAMOTNO Srpski influencer ponosno pokazuje po Splitu tetovažu Draže Mihailovića
SRAMOTNO Srpski influencer ponosno pokazuje po Splitu tetovažu Draže Mihailovića

- Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18.30 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a objava je izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske - priopćili su u policiji.

Nakon objave na društvenoj mreži policija je zaprimila više dojava uznemirenih građana zbog čega su odmah započeli kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo time da su u petak ujutro operativnim radom utvrdili stvarni identitet osumnjičenog, kao i njegovu lokaciju. Uhićen je u vozilu oko 14 sati na području Splita.

Foto: Instagram

- Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je javnim isticanjem više neprimjerenih slika, koje su mu kao tetovaže iscrtane na tijelu, remetio javni red i mir i s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Takvim ponašanjem počinio je i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije - kažu u policiji.

U subotu je uz optužni prijedlog doveden nadležnom sudu kojem je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2.000 eura. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno.

Foto: Instagram

Nakon provedenog prekršajnog postupka okrivljenom će biti izrečene mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.

Doneseno je i rješenje o otkazu boravka u odnosu na 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji se nalazio u njegovom društvu i na taj način sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete
RADILI ISTRAŽIVANJA

Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete

Finski istraživači upozoravaju da bi Rusija do 2040. mogla postati još agresivniji akter nego danas. U jednom od najtežih scenarija Moskva koristi povlačenje američkih snaga iz Europe i pokreće veliki rat protiv članica NATO-a
Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
KRIVCI ZA TROVANJE LIKE

Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju

Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026