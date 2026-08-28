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SRAMOTNO Srpski influencer ponosno pokazuje po Splitu tetovažu Draže Mihailovića

Piše 24sata,
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SRAMOTNO Srpski influencer ponosno pokazuje po Splitu tetovažu Draže Mihailovića
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Foto: Instagram
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Stojković je objavio fotografiju s dvojicom prijatelja i tagirao splitski beach klub, a netko mu je komentirao kako su 'najjača ekipa'

Prije više od dva desetljeća hrvatske su vlasti zbog tetovaže Draže Mihailovića zabranile ulazak u zemlju košarkašu Milanu Guroviću. Danas je gotovo identičan simbol bez ikakve reakcije osvanuo usred Splita. Srpski influencer Marko Stojković na Instagramu je objavio fotografije na kojima se ponosno šeće gradom.

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Ne bi to bilo ništa čudno da ovaj influencer, kojeg na Instagramu prati 90 tisuća ljudi, na nozi nema veliku tetovažu četničkog vojvode Mihailovića. Stojković je skandaloznu fotografiju navodno snimio na Žnjanu, u jednom kafiću uz plažu, a kako saznaje Nacional, nitko ga nije prijavio niti je pozvao policiju.

Foto: Instagram

Stojković je objavio fotografiju s dvojicom prijatelja i tagirao splitski beach klub, a netko mu je komentirao kako su "najjača ekipa". 

Foto: Instagram

Kako smo naveli, vlasti su 2004. godine zabranile ulazak u Hrvatsku bivšem košarkašu Partizana Guroviću. Srbin je s Partizanom trebao igrati u Zagrebu, no nije mu dopušten ulazak baš zbog tetovaže Mihailovića, što je okarakterizirano kao poticanje na mržnju i nasilje na nacionalnoj osnovi.

Foto: Instagram

Inače, Stojković se i na drugim fotografijama hvali tetovažama, nakitom i luksuzom, a druži se i sa srpskim celebrityjima. 

Foto: Instagram

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