SRAMOTNO Srpski influencer ponosno pokazuje po Splitu tetovažu Draže Mihailovića

Prije više od dva desetljeća hrvatske su vlasti zbog tetovaže Draže Mihailovića zabranile ulazak u zemlju košarkašu Milanu Guroviću. Danas je gotovo identičan simbol bez ikakve reakcije osvanuo usred Splita. Srpski influencer Marko Stojković na Instagramu je objavio fotografije na kojima se ponosno šeće gradom.

Ne bi to bilo ništa čudno da ovaj influencer, kojeg na Instagramu prati 90 tisuća ljudi, na nozi nema veliku tetovažu četničkog vojvode Mihailovića. Stojković je skandaloznu fotografiju navodno snimio na Žnjanu, u jednom kafiću uz plažu, a kako saznaje Nacional, nitko ga nije prijavio niti je pozvao policiju.

Foto: Instagram

Stojković je objavio fotografiju s dvojicom prijatelja i tagirao splitski beach klub, a netko mu je komentirao kako su "najjača ekipa".

Foto: Instagram

Kako smo naveli, vlasti su 2004. godine zabranile ulazak u Hrvatsku bivšem košarkašu Partizana Guroviću. Srbin je s Partizanom trebao igrati u Zagrebu, no nije mu dopušten ulazak baš zbog tetovaže Mihailovića, što je okarakterizirano kao poticanje na mržnju i nasilje na nacionalnoj osnovi.

Foto: Instagram

Inače, Stojković se i na drugim fotografijama hvali tetovažama, nakitom i luksuzom, a druži se i sa srpskim celebrityjima.