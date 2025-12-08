Prva godišnjica pada Asada. Kako danas izgleda Sirija?

Službena proslava je zakazana na središnjem Trgu Omejida u Damasku, na kojem se slavljenici već danima okupljaju, te u drugim dijelovima zemlje. Očekuju se i vojni mimohodi. Asad je prije godinu dana iz Sirije pobjegao u Rusiju kada su pobunjenici predvođeni novim predsjednikom Ahmedom al-Šarom zauzeli Damask i okončali njegovu vladavinu, nakon više od 13 godina otkako je počeo rat koji je izbio iz ustanka protiv Asada.

Šara je godišnjicu obilježio jutarnjom molitvom u džamiji Omejida u Damasku, prema državnoj novinskoj agenciji SANA. Bio je odjeven u vojnu odjeću poput one koju je nosio tijekom pobjedničke pobunjeničke kampanje koju je predvodila njegova islamistička skupina Hajat Tahrir al-Šam, objavila je agencija.

Šara je obećao izgraditi pravednu i snažnu Siriju.

"Od sjevera do juga i od istoka do zapada, akobogda, ponovo ćemo izgraditi snažnu Siriju sa strukturom koja odgovara njenoj sadašnjosti i prošlosti", rekao je, prema SANA-i.

Nepovjerenje manjina

Šara, bivši zapovjednik Al Kaide, uveo je velike promjene koje su preoblikovale vanjskopolitičke veze Sirije. Stvorio je odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, stekao podršku Turske i arapskih zemalja Perzijskog zaljeva te se odmaknuo od Asadovih saveznika Irana i Rusije. Teške sankcije zapada su uglavnom ukinute.

Šara je obećao zamijeniti Asadovu brutalnu policijsku državu uključivim i pravednim poretkom.

No, stotine ljudi su ubijene u sektaškom nasilju, što je dovelo do novih raseljavanja i potaknulo nepovjerenje manjinskih naroda spram Šarine vlade dok ona nastoji cijelu Siriju dovesti pod kontrolu Damaska.

Kurdska administracija koja upravlja sjeveroistokom je zabranila okupljanja i druge događaje zbog sigurnosnih razloga, navodeći pojačanu aktivnost "terorističkih ćelija" koja žele zloupotrijebiti prigodu. Međutim, Sirijcima je čestitala obljetnicu.

Kurdska administracija nastoji sačuvati svoju regionalnu samoupravu dok Druzi, pripadnici manjinske sljedbe proizašle iz islama, traže nezavisnost u južnoj pokrajini Sweida otkako su tamo stotine ljudi ubijene u srpnju u sukobima s vladinim snagama.

Još četiri godine tranzicije

Šara je sudionicima foruma u Kataru tijekom vikenda rekao da "Sirija danas živi u svojim najboljim vremenima" unatoč nasilju te obećao da će odgovarati oni koji su za njega zaslužni.

Kazao je da će razdoblje tranzicije s njim na čelu potrajati još četiri godine kako bi se stvorile institucije, zakoni i nov ustav, o kojem će građani glasati, a tada će se raspisati i izbori.

Šara ima široke ovlasti na temelju privremenog ustava usvojenog u ožujku. Vlasti su organizirale neizravne izbore kako bi formirale parlament u listopadu. No, prema ustavu, Šara još treba izabrati trećinu od njegovih 210 zastupnika.

Obitelj Asad, koja pripada sirijskoj manjini alavita, vladala je Sirijom 54 godine.

U ratu u Siriji poginule su stotine tisuća ljudi, a milijuni su raseljeni od 2011., zbog čega je pet milijuni ljudi izbjeglo u susjedne zemlje.

Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice je u ponedjeljak rekla da se oko 1,2 milijuna izbjeglica, povrh 1,9 milijuna ljudi raseljenih unutar zemlje, vratilo u domovinu otkako je Asad svrgnut, no da bi smanjenje količine humanitarne pomoći moglo odvratiti druge od povratka.

Guverner sirijske središnje banke je govoreći na Reutersovoj konferenciji NEXT prošlog tjedna rekao da povratak oko 1,5 milijuna izbjeglica pomaže rastu gospodarstva.

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) tvrdi da su humanitarne potrebe diljem Sirije akutne te da oko 16,5 milijuna ljudi treba pomoć.