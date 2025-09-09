Obavijesti

News

Komentari 4
RODITELJI SE POŽALILI

Prvašići dobili prljave pernice i čokolade kojjma je istekao rok! Načelnik za 24sata: Nije drama

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Prvašići dobili prljave pernice i čokolade kojjma je istekao rok! Načelnik za 24sata: Nije drama
2
Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo i načelnika općine Sveti Petar Orehovec, Franju Poljaka koji nam je rekao kako mu nije jasna 'drama'. Tvrdi kako se radi o jednoj pernici s greškom, a da čokolada nije zdravstveno neispravna

Prvašići su jučer imali svoj veliki dan, prvi dan osnovne škole. Kako bi razveselili učenike, Općina Sveti Petar Orehovec je djeci poklonila personaliziranu knjigu, pernicu i čokoladu, no, neki roditelji kontaktirali su redakciju i požalili se kako su djeca dobila čokolade s isteklim rokom i prljave pernice. Poslali su nam i fotografije kao dokaz.

Foto: Čitatelj 24sata

'Neka djeca nisu ništa dobila'

- Pohvalno je da je Općina Sveti Petar Orehovec povodom početka školske godine odlučila darivati učenike, poticajne mjere za djecu su korisne, potrebne i važne. No, način na koji je to provedeno nije primjeren ni dostojan djece kojoj su pokloni namijenjeni. Naime, djeci su podijeljene pernice koje su bile vidno prljave, a čokolade koje su dobila imale su istekao rok trajanja (15. 4. 2025.) ili uopće nisu imale deklaraciju. Također, podjela nije bila jednaka, pošto je više škola u općini, u nekim školama neka djeca nisu dobila ništa, dok su u drugim školama druga djeca dobila više - ispričala nam je majka prvašića. Smatra kako ovakva neujednačena i neprimjerena podjela ne šalje poruku podrške, već poruku nebrige i podcjenjivanja.

Foto: Čitatelj 24sata

- Djeca zaslužuju više. Zaslužuju bolje, a ako se već želi poslati znak pažnje, onda on mora biti iskren, pažljivo pripremljen i dostojan djece kojoj je namijenjen. Načelnik Općine Franjo Poljak mora preuzeti odgovornost, javno se ispričati roditeljima i učenicima te osigurati nove, prikladne i jednake poklone kakve djeca doista zaslužuju - zaključila je.

ZAZVONILA ŠKOLSKA ZVONA FOTO Povratak u školske klupe: Evo kako izgleda prvi dan škole
FOTO Povratak u školske klupe: Evo kako izgleda prvi dan škole

Kontaktirali smo i načelnika općine, Franju Poljaka koji nam je rekao kako mu nije jasna 'drama'.

- Samo jedna pernica je bila oštećena, roditelji su se javili i mi smo danas dali novu. Što se tiče čokolade, to je preporučen rok upotrebe, ali nisu zdravstveno neispravne. Kao i svake godine napravili smo poklončiće za prvašiće, čak smo im i personalizirali knjigu, s lijepom porukom - odgovorio nam je načelnik Poljak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025