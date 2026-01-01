Prve bebe u 2026.: Nikol i Vid rodili se minutu nakon ponoći

Nekoliko beba pristiglo je na svijet u hrvatskim bolnicama uoči i neposredno poslije ulaska u novu 2026. godinu! Prve su bile bebe u Rijeci i Varaždinu. Maleni Vid se rodio 1. siječnja u 00.01 sat u Općoj bolnici Varaždin i tako postao prva beba rođena u Varaždinskoj županiji u 2026. godini. Njegova majka Maja Sokolić Šagi rodila ga je bez problema, prirodnim putem, i sretno prigrlila svoju veliku novogodišnju želju. Vid je beba od 3240 grama i 51 centimetra, a odmah nakon rođenja u naručje ga je uzeo i njegov otac Marko Šegi, koji je bio podrška supruzi i bio je na porođaju. Majka i beba osjećaju se dobro, rekao je dr. med. spec. ginekologije i opstetricije Ivo Bilopavlović. Djevojčica Nikol je rođena u 00.01 sati u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku. Mama, Ana Dragičević donijela je na svijet Nikol, tešku 2870 grama i dugu 49 centimetara, a porodu je prisustvovao i tata Vladimir.

Prva beba u Splitu rodila se u dva sata. Djevojčica je drugo dijete obitelji Džakula. Mama Nera i novorođenče su dobro, a darove su roditeljima donijeli župan Blaženko Boban, gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije Ivan Šipić.

U 1.40 sati rodila se prva beba u Osijeku. Katrin Blažević također je rođena bez problema, na zadovoljstvo mame Karle. S velikim medom dočekao ju je i sretni tata. Katrin je teška 2860 grama i dugačka 47 centimetara. Zbog epidemioloških mjera koje je KBC Osijek uveo prije nekoliko dana, zabranu posjeta bolesnicima zbog epidemije gripe, prvu bebu nije mogao posjetiti gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, ali joj je u bolnicu poslao pregršt darova. "Malenoj Katrin želimo puno zdravlja. Rođena je u Osijeku kao prva, pa želimo da je kroz život prati ista simbolika." Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad prošle godine povećao potporu za novorođenčad s 350 na 700 eura, a isti su iznos osigurali za roditelje posvojitelje.

Prva ovogodišnja beba u Zagrebu stigla je na svijet u bolnici Sveti Duh u 1.19 sati. U Merkuru je prvo novorođenče stiglo u 4.24 sata, a u Vinogradskoj u 6.40 sati.

- Naša prva beba u ovoj godini je dječak, rođen s 3150 grama, i to je treće dijete u obitelji. I mama i beba su dobro - rekao je dr. Bojan Vidaković sa Svetog Duha.

Maleni Šimun prva je beba u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a rođen je u Općoj bolnici u Vinkovcima na novogodišnje jutro, u 9.17 sati. Šimun je drugo dijete obitelji Jularić, težak je 3400 grama te dug 50 centimetara. Mamu i bebu posjetio je u ime župana Ivana Bosančića ravnatelj vinkovačke bolnice Krunoslav Šporčić. "Bebe su najljepši mogući pokloni za početak nove godine i našoj županiji. Čestitam ponosnoj mami Mateji i cijeloj obitelji Jularić na rođenju malog Šimuna", napisao je župan Bosančić u čestitci poželjevši djetetu sretno odrastanje te da ga prate zdravlje i ljubav.