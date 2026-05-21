Obavijesti

News

Komentari 2
PROTIV POVRATKA ORBANA

Mađarska ograničava mandat premijera na osam godina...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarska ograničava mandat premijera na osam godina...
Foto: Bernadett Szabo

Stranka Tisza u parlamentu je podnijela ustavni amandman kojim bi se onemogućio povratak Viktora Orbana na premijersku dužnost te uvele značajne institucionalne promjene

Vladajuća mađarska stranka Tisza je u parlamentu kasno u srijedu podnijela ustavni amandman koji bi ograničio premijerski mandat na najviše osam godina, što bi onemogućilo povratak bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana na taj položaj. Premijer Peter Magyar, koji je izborima u travnju nakon 16 godina svrgnuo nacionalističkog Orbana, kazao je da će iskoristiti dvotrećinsku većinu u parlamentu kako bi poništio i izmijenio zakone koje je donijela Orbanova stranka Fidesz, uključujući ustav, radi obnavljanja demokratske ravnoteže između triju stupova vlasti. Prema nacrtu amandmana objavljenom na internetskoj stranici parlamenta, osobe koje su ranije bile na dužnosti predsjednika vlade najmanje osam godina "ne mogu biti birane za premijera". To bi se primjenjivalo na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990.

BUDUĆA ŠEFICA DIPLOMACIJE Anita Orban: 'Prvi cilj mađarske diplomacije bit će obnavljanje povjerenja s NATO-om i EU-om'
Anita Orban: 'Prvi cilj mađarske diplomacije bit će obnavljanje povjerenja s NATO-om i EU-om'

Također, premijer bi trebao odstupiti nakon ukupno osam godina staža, odnosno dva mandata.

Amandman priprema put i za ukidanje Ureda za zaštitu suvereniteta, tijela koje je Orban osnovao 2023. i koje je vodilo popis medija koje se smatralo prijetnjom mađarskom suverenitetu te imalo pravo "istraživati aktivnosti koje prijete suverenitetu zemlje".

Magyarova vlada bi na temelju amandmana također mogla preuzeti kontrolu nad zakladama koje upravljaju s 20-ak sveučilišta, a vlada bi te zaklade mogla i raspustiti.

NAJAVIO REFORME Magyar preuzeo Mađarsku: 'Neću vladati, služit ću zemlji'
Magyar preuzeo Mađarsku: 'Neću vladati, služit ću zemlji'

U tom slučaju bi se državna imovina u vrijednosti od više stotina milijardi forinta koje je Orbanova vlada dodijelila tim zakladama vratila državi, piše Reuters.

"Amandman jasno ističe da iako su zaklade privatni entiteti, njihova imovina je državna imovina", stoji u tekstu prijedloga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026