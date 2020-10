'Prvi dan ovrha smo više ljudi deblokirali nego blokirali...'

Samo bi se akumulirali isti ovi dugovi. Za tri mjeseca bi ih imali više nego sada, za šest mjeseci bi ih imali duplo više nego sada, rekao je Čović o idejama za novo produljenje moratorija

<p>Istekao je moratorij na ovrhe, a predsjednik Uprave Fine <strong>Dražen Čović</strong> za <a href="https://vijesti.hrt.hr/667889/celnik-fine-danas-smo-vise-ljudi-deblokirali-nego-blokirali" target="_blank">HRT</a> je otkrio kako su prvi dan od isteka u Fini više ljudi deblokirali nego blokirali.</p><p>- Dakle, ljudi su kroz ovaj period kumulirali neka sredstva dok je bio moratorij i sa tim sredstvima je vrlo vjerojatno plaćen dio tih dugovanja - rekao je Čović.</p><p>Moratorij je trajao šest mjeseci, a bio je jedna od mjera pomoći građanima i gospodarstvu zbog epidemije izazvane korona virusom. Nakon isteka, počeo je prvi od tri vala prisilne naplate nagomilanih dugova građana. Čović je rekao da su svi vjerovnici došli na isto mjesto gdje su bili prije, a u međuvremenu su pristigle nove ovrhe koje će, kako je objasnio, obrađivati redoslijedom kojim su došle u Finu. Za vrijeme moratorija Fina je zaprimila 217.000 ovrha, no Čović nije mogao reći o kojem se iznosu radi jer nisu svi obrađeni.</p><p>- Ja vam mogu reći iznos koji je bio prije proglašenja moratorija, u tom trenutku su građani dugovali nešto iznad 16 milijardi kuna - rekao je Čović.</p><p>- Tu imate ovrha od 60-ak kuna do više tisuća - dodao je.</p><p>Čović je naveo i da je velik broj ljudi blokiran zbog relativno malo novca.</p><p>- 109.000 ljudi blokirano je ispod 10.000 kuna - rekao je.</p><p>Komentirao je i mišljenja nekih da je moratorij trebalo produžiti za još tri mjeseca.</p><p>- Samo bi se akumulirali isti ovi dugovi. Za tri mjeseca bi ih imali više nego sada, za šest mjeseci bi ih imali duplo više nego sada, i u nekom trenutku bi se ti dugovi toliko nagomilali da se postavlja pitanje za sve nas koji plaćamo račune zašto to radimo - rekao je Čović za <a href="https://vijesti.hrt.hr/667889/celnik-fine-danas-smo-vise-ljudi-deblokirali-nego-blokirali" target="_blank">HRT</a>.</p>