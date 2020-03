Prvi izliječeni Hrvat: 'Sve mi je počelo s temperaturom 37,4 C'

Što se tiče samog tijeka bolesti, on je izgledao ovako: u bolnicu sam došao s temperaturom od 37,4 Celzijeva stupnja i to je bio jedini simptom koji sam imao tog dana. Sljedeća dva dana temperatura se penjala do 38,5 i počeli su se pojavljivati simptomi klasični za gripu, bol u mišićima i zglobovima, ‘teška glava’ i opća slabost, ispričao je u razgovoru za Jutarnji list mladić koji se prvi u Hrvatskoj izliječio od korona virusa. Temperatura mu je zatim pala na 37,5 stupnjeva, a već sljedeći dan gotovo je nije ni bilo.

- Zapravo sam šest dana imao neke simptome, a nakon toga je stalo. Ostao je samo kronični umor sljedećih nekoliko dana. Zbilja mi je teško procijeniti je li to bilo zbog bolesti ili su to posljedice toga što smo bili dugo u zatvorenom - rekao je Jutarnjem.

Mladić je brat blizanac prvog zaraženog pacijenta. Iz izolacije u bolnici Fran Mihaljević izašao je u četvrtak, nakon više od dva tjedna boravka. Vjeruje kako će vrlo brzo biti otpušteni i njegov brat i bratova djevojka.

Sljedećih 10 dana provest će u kućnoj izolaciji, što je samo dodatna mjera opreza. Posljednja dva nalaza su mu bila negativna i on je prebolio korona virus.

