Prvi osumnjičenik za 'Sarajevo Safari' saslušan je u Italiji

Osamdesetogodišnji muškarac, kojeg se sumnjiči da je bio jedan od ljudi koji su navodno platili da snajperom gađaju civile tijekom opsade Sarajeva početkom 1990-ih, saslušan je u ponedjeljak u Milanu, prema talijanskim medijima.

Osamdesetogodišnjaka, bivšeg vozača kamiona koji živi u regiji Furlanija-Julijska krajina, milanski javni tužitelj sumnjiči za "višestruko i teško ubojstvo s gnjusnim motivima", prema talijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

"Moj klijent je odgovorio na sva pitanja i ponovo čvrsto izjavio da je nevin", kazao je njegov odvjetnik Giovanni Menegon nakon saslušanja.

Ured milanskog tužitelja nije odgovorio na nekoliko zahtjeva za komentarom AFP-a.

Talijanska policija je u listopadu otvorila istragu o putovanjima "ratnih turista", od kojih su mnogi Talijani te uglavnom bogati simpatizeri krajnje desnice i ljubitelji oružja, koji su navodno odlazili na brda oko Sarajeva tijekom Rata u Bosni i Hercegovini kako bi za naknadu pucali na civile.

Za sudjelovanje u tom "safariju", plaćali su vojsci bosanskih Srba otprilike 100.000 eura dnevno, prema talijanskom listu Il Giornale, koji je prvi otkrio talijansku istragu u srpnju.

Muškarac saslušan u ponedjeljak, kojeg su talijanski mediji opisali kao strastvenog lovca, vlasnika nekoliko primjeraka vatrenog oružja i osobu nostalgičnom za fašizmom, navodno se javno hvalio kako je odlazio u Bosnu na "lov na ljude".

Svjedočanstva stanovnika njegovog sela su pomogla istražiteljima da ga pronađu.

"Prema prikupljenim svjedočanstvima, svojim prijateljima u lokalnom baru je rekao što je radio tijekom rata na Balkanu", kazala je za AFP neovisna novinarka Marianna Maiorino, koja je istraživala navodne "vikend-snajperiste" te je i sama bila ispitana u sklopu talijanske istrage.

On je "muškarac kojeg se opisuje kao strijelca, kao nekoga tko je uživao u odlascima do Sarajeva kako bi ubijao ljude", dodala je.

U Bosni 'radi posla'

"Nisam zabrinut. Ovo je samo jedna od mnogih stvari, velikih ili malih, koje su obilježile moj život. Iskusio sam mnogo toga", kazao je osumnjičenik za list Messaggero Veneto u nedjelju.

Za iste novine je priznao da je putovao u Bosnu tijekom rata, ali "radi posla, ne radi lova", tvrdeći da su njegove izjave pogrešno shvaćene.

Do preliminarne istrage koju je prošle jeseni otvorio ured milanskog tužitelja došlo je nakon prijave talijanskog novinara i pisca Ezija Gavanezzija, koja se prije svega temeljila na dvama svjedočanstvima u dokumentarnom filmu "Sarajevo Safari" slovenskog redatelja Mirana Zupaniča, objavljenom 2022.

Benjamina Karić, bivša gradonačelnica Sarajeva koja je već podnijela kaznenu prijavu u Bosni i Hercegovini nakon prikazivanja istog filma 2022., kontaktirala je Gavanezzija u kolovozu 2025.

Tužiteljstvo BiH je za AFP u petak potvrdilo da njegov poseban odjel za ratne zločine istražuje osumnjičene strane državljane zbog navodnog ubojstva civila tijekom opsade Sarajeva.

"Kako bi provjerilo te navode, Tužiteljstvo je poslalo zahtjev za pristup informacijama talijanskom državnom odvjetništvu koncem prošle godine te je također kontaktiralo Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu (nasljednika ICTY-ja)", dodalo je tužiteljstvo.

Sarajevsko gradsko vijeće je krajem siječnja usvojilo rezoluciju kojom sadašnjem gradonačelniku Samiru Avdiću dopušta da se "pridruži kaznenim postupcima" na talijanskim sudovima. Svrha tog poteza jest ponuditi podršku talijanskom tužiteljstvu u ovom slučaju.

Tijekom opsade Sarajeva (1992.-1996.), najduže u povijesti modernog ratovanja, u gradu je ubijeno preko 11.500 ljudi, uključujući nekoliko stotina djece, prema službenim podacima BiH.

Mnoge od tih žrtava su ustrijelili snajperisti raspoređeni na brdima oko grada, a strani novinari su tijekom rata glavnu gradsku prometnicu nazvali "Alejom snajpera". Prema Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju, radilo se o teroriziranju civilnog stanovništva.

No, nijedan snajperist nikad nije osobno odgovarao. Osuđeni su jedino vojni i politički čelnici.