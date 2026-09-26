Johann Wadephul i Sergej Lavrov razgovarali su na marginama Opće skupštine UN-a. Susret je zatražila njemačka strana, a zasad nije poznato o čemu su konkretno razgovarali
Prvi put od početka rata: Njemački i ruski šef diplomacije sastali se u New Yorku
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u subotu se u New Yorku sastao sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Opće skupštine UN-a. Bio je to njihov prvi bilateralni sastanak nakon više godina, a održan je u prostoriji koju je osigurala ruska strana u zgradi UN-a.
Sastanak je zatražila njemačka strana, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, a prenijela novinska agencija TASS. Riječ je o prvim razgovorima na toj razini od početka ruskog rata protiv Ukrajine 2022. godine.
Iako su predstavnici njemačke i ruske vlade od tada zajedno sudjelovali na raznim međunarodnim skupovima nije bilo izravnih razgovora na razini ministara vanjskih poslova. Sastanak u New Yorku održava se u kontekstu stalnih nastojanja da se okonča rat u Ukrajini.
Wadephul i Lavrov borave u tom američkom gradu u povodu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Zasad nije poznato o kakvim su konkretnim pitanjima dvojica ministara vanjskih poslova razgovarala.
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