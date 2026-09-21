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Živio pod drugim imenom

Prvi put u Britaniji optužen za genocid u Ruandi: Uhitili muškarca zbog pokolja iz 1994.

Piše HINA,
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Prvi put u Britaniji optužen za genocid u Ruandi: Uhitili muškarca zbog pokolja iz 1994.
Foto: Pixabay
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Ova optužnica dolazi nakon dugotrajne istrage, a Brown će se sutra suočiti s pravdom pred sudom.

Šezdesetpetogodišnji Vincent Brown, poznat i pod imenom Vincent Bajinya, uhićen je i optužen u ponedjeljak u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog sumnje da je sudjelovao u genocidu u Ruandi 1994. godine, objavili su policija i tužiteljstvo, istaknuvši da je riječ o prvoj optužnici u Britaniji za te zločine. Taj muškarac, podrijetlom iz Kigalija s prebivalištem u Londonu, uhićen je nakon sedmogodišnje istrage pokrenute na službeni zahtjev ruandskih vlasti.

"Sumnjiči ga se da je organizirao te poticao druge osobe na izvršenje ubojstava i genocida", izjavio je tužitelj Frank Ferguson u priopćenju.

Više od 800.000 ljudi prema podacima UN-a, uglavnom pripadnika manjinskog naroda Tutsi, ubijeno je u proljeće 1994. godine u pokoljima koje su organizirali hutski ekstremisti nakon pogibije predsjednika Juvénala Habyarimane u napadu na njegov zrakoplov.

Vincent Brown, koji se tereti po jednoj točki optužnice za sudjelovanje u genocidu u travnju 1994. u Kigaliju te po šest točaka optužnice za sudjelovanje u zločinima protiv čovječnosti, zadržan je u pritvoru te će u utorak biti izveden pred sud u Westminsteru u Londonu.

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"Ovaj slučaj pokazuje da Ujedinjeno Kraljevstvo nije utočište za osobe osumnjičene za međunarodne zločine", izjavila je Helen Flanagan, voditeljica londonske protuterorističke policije, dodavši da su i druge osobe obuhvaćene tekućim istragama povezanim s genocidom u Ruandi.

Vincent Bajinya, koji je promijenio ime u Brown i stekao britansko državljanstvo, već je bio uhićen 2006., a potom i 2013. godine s još četvoricom muškaraca na temelju uhidbenog naloga koji je izdao Kigali.

Godine 2015. sud u Londonu odbio je njihovo izručenje. Ruanda se žalila, no u srpnju 2017. sudac britanskog Visokog suda blokirao je izručenje petorice muškaraca s obrazloženjem da postoji opasnost da im neće biti omogućeno pravedno suđenje.

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