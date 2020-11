Prvi put u Hrvatskoj: Iz crijeva mu izvadili tromb i spasili život

Dvije bolnice udružile su snage pa se zahvatu pridružio dr. Čulo, koji inače vadi ugruške iz krvnih žila mozga. Tako je metoda kojom se služi prvi put primijenjena na krvne žile crijevnog sustava

<p>Suradnjom KB-a Dubrava i KBC-a Sestre milosrdnice u ponedjeljak je spašen život pacijentu kojemu se stanje zakompliciralo nakon što je prebolio COVID, a zahvat vađenja tromba iz crijevne cirkulacije prvi je put izveden u Hrvatskoj na ovakav način.</p><p>Operaciju su izveli doc. dr. <strong>Josip Ćurić</strong> s Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB-a Dubrava i dr. <strong>Branimir Čulo</strong>, neurointervencijski radiolog iz KBC-a Sestre milosrdnice, koji je nekad specijalizirao u Dubravi. <strong>Pacijent (54)</strong> bio je zbog Covida hospitaliziran nekoliko dana u Klinici “Dr. Fran Mihaljević”. Otpušten je nakon što je prebolio zarazu. Nije imao nikakvih drugih problema sa zdravljem ili kroničnih bolesti.</p><p>Kako nam je rekao doc. dr. Ćurić, pacijent se nakon otpuštanja iz Zarazne javio na hitni prijam KB-a Dubrava zbog jakog povraćanja i bolova u predjelu želuca. S obzirom na to da liječnici koji se bave Covid pacijentima već neko vrijeme primjećuju kako je riječ o sistemskoj bolesti koja razorno djeluje na krvožilni sustav i izaziva stvaranje krvnih ugrušaka, poslali su ga na CT.</p><p>Ta je pretraga, kaže doc. dr. Ćurić, pokazala da je muškarac zbog krvnih ugrušaka imao infarkt slezene i crijeva. Spomenuti organi počnu odumirati jer u njima zbog krvnih ugrušaka nema cirkulacije. Dvije bolnice udružile su snage pa se zahvatu pridružio dr. Čulo, koji inače vadi ugruške iz krvnih žila mozga. Tako je metoda kojom se služi prvi put primijenjena na krvne žile crijevnog sustava.</p><p>- Cjevčicu od 2,2 milimetra uveli smo u krvnu žilu na nivou lakta, a potom od nje dalje u prsnu i abdominalnu aortu, sve do mjesta gdje se nalazi tromb. Kroz tu cjevčicu uvodili smo dva različita specijalizirana uređaja. Stentom povezanim na žicu dođe se do tromba i onda se stent izvuče zajedno s njim - tumači doc. dr. Ćurić kako je tekao zahvat dodajući kako su ovakve tromboze, ako se na vrijeme ne reagira, smrtonosne.</p><p>Inače se krvni ugrušci iz crijevne cirkulacije vade tako da se uvodi kateter pa se kroz njega aplicira lijek koji otapa ugrušak. No negativna strana ove metode je što se sitni komadići tromba mogu ne otopiti i otići krvotokom do još manjih krvnih žila te ih začepiti.</p>