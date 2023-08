Prvi Rafale spreman je za čuvanje hrvatskog neba

Prvi od 12 višenamjenskih borbenih lovaca Rafale dobio je hrvatske oznake i lovačke boje te je spreman za čuvanje hrvatskog neba. Prvi lovci bi trebali stići 2024. Naime, Vlada je 2021. donijela odluku o izboru francuskog borbenog zrakoplovnog Rafale za novi avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a hrvatski porezni obveznici će za to platiti 1,3 milijarde eura.

Proizlazi da smo skoro za isti novac, umjesto 12 korištenih Rafalea, mogli kupiti 12 novih F-16 block 70. Slovaci su 14 takvih platili 1,6 milijardi. No ovu najskuplju vojnu investiciju prati velika tajnovitost, a ugovor s francuskom stranom još nije objavljen. Kako je tjednik Express pisao prošle godine, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) neće dobiti Rafale u F3-R podstandardu, koji je namijenjen isključivo francuskim oružanim snagama. Kao i u svim dosadašnjim prilikama, izvozna, eksportna verzija Rafalea, tehnološki se prilagođavala sposobnostima i mogućnostima kupaca.

Hrvatski Rafalei bit će degradirani i osiromašeni u odnosu na francuski, kućni podstandard F3-R. Do koje razine, to nije poznato. Vrlo je izgledno da, primjerice, umjesto najnovijeg radara EASA, HRZ-ovi Rafalei nose generacijski stariji i slabiji radar PESA s 50 posto manjeg dometa. Budući hrvatski jednosjedi Rafale nosit će oznaku EC (Export Croatie), a dvosjedi će biti označeni s DC (Dual Croatie), piše Express. No sve to će se znati kad se objave ugovori u kojim je sve navedeno, ali se drži u tajnosti. 