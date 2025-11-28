Prvi slučaj afričke svinjske kuge u Španjolskoj od 1994. godine

Ministarstvo je izvijestilo Europsku uniju i aktiviralo hitne mjere u pogođenom području dok traje istraga o porijeklu infekcije.

Virus, koji je za ljude bezopasan ali smrtonosan za svinje, posljednjih se godina širio na zapadnu Europu.

Bolest je zadala težak udarac industriji svinja u Njemačkoj i dovelo do zabrane izvoza u prekomorske zemlje.

I Hrvatska se posljednjih mjeseci borila da zaustavi širenje bolesti po svinjogojskim farmama.