Španjolska je otkrila prvi slučaj afričke svinjske kuge od 1994. nakon što je virus otkriven u dvije uginule divlje svinje kod Barcelone, objavilo je u petak ministarstvo poljoprivrede
HITNE MJERE
Prvi slučaj afričke svinjske kuge u Španjolskoj od 1994. godine
Ministarstvo je izvijestilo Europsku uniju i aktiviralo hitne mjere u pogođenom području dok traje istraga o porijeklu infekcije.
Virus, koji je za ljude bezopasan ali smrtonosan za svinje, posljednjih se godina širio na zapadnu Europu.
Bolest je zadala težak udarac industriji svinja u Njemačkoj i dovelo do zabrane izvoza u prekomorske zemlje.
I Hrvatska se posljednjih mjeseci borila da zaustavi širenje bolesti po svinjogojskim farmama.
