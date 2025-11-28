Obavijesti

Prvi slučaj afričke svinjske kuge u Španjolskoj od 1994. godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ann Wang/REUTERS

Španjolska je otkrila prvi slučaj afričke svinjske kuge od 1994. nakon što je virus otkriven u dvije uginule divlje svinje kod Barcelone, objavilo je u petak ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo je izvijestilo Europsku uniju i aktiviralo hitne mjere u pogođenom području dok traje istraga o porijeklu infekcije.

Virus, koji je za ljude bezopasan ali smrtonosan za svinje, posljednjih se godina širio na zapadnu Europu.

MINISTARSTVO POTVRDILO U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom
U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom

Bolest je zadala težak udarac industriji svinja u Njemačkoj i dovelo do zabrane izvoza u prekomorske zemlje.

I Hrvatska se posljednjih mjeseci borila da zaustavi širenje bolesti po svinjogojskim farmama.

