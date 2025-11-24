Od virusa koji je dosad pogađao samo životinje preminuo čovjek

Američke zdravstvene vlasti potvrdile su prvi poznati slučaj smrtnog ishoda uzrokovanog rijetkim sojem ptičje gripe H5N5 kod čovjeka, i to ne samo u SAD-u, nego i globalno. Preminuli pacijent, starija odrasla osoba iz savezne države Washington, imao je ozbiljna kronična zdravstvena stanja te je bio hospitaliziran od početka studenoga, objavio je Državni zavod za zdravstvo savezne države Washington (DOH).

Ptičja gripa H5N5 ranije je zabilježena isključivo kod životinja, no testiranja provedena na Sveučilištu Washington potvrdila su prvi slučaj infekcije kod čovjeka. Nalaz je naknadno verificirao i američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), čime je potvrđeno da se radi o prvom takvom slučaju na svijetu.

Zaraza najvjerojatnije došla iz pacijentova dvorišta

Istražitelji vjeruju da se pacijent zarazio preko vlastite peradi. DOH je izvijestio da je pacijent imao mješovito jato domaćih ptica, a izloženost peradi, njihovom okolišu ili divljim pticama smatra se najvjerojatnijim putem prijenosa virusa.

Zdravstvene vlasti naglašavaju da je rizik za širu javnost trenutno nizak. Nitko od bliskih kontakata preminule osobe nije razvio simptome, niti je testiran pozitivan na ptičju gripu. Također, nema dokaza da se virus H5N5 prenosi s čovjeka na čovjeka. Svi koji su bili u kontaktu s pacijentom ili njegovom peradi trenutačno su pod nadzorom.

Širi kontekst: više slučajeva ptičje gripe u SAD-u ove godine

Prema podacima CDC-a, u SAD-u je ove godine zabilježeno više od 70 slučajeva ptičje gripe kod ljudi, uključujući jednu smrt povezanu sa sojem H5N1 u saveznoj državi Louisiani u siječnju.

Na globalnoj razini, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) evidentirala je više od 1000 slučajeva ptičje gripe kod ljudi od 2003. godine, različitih sojeva i u 25 država.

Iako zdravstvene vlasti upozoravaju na potrebu daljnjeg praćenja i istraživanja, ističu da, prema trenutnim saznanjima, ne postoji povećan rizik za širu populaciju te da se slučaj H5N5 smatra izoliranim incidentom povezanom s direktnim kontaktom sa zaraženom peradi.