Raste broj slučajeva ptičje gripe u Europi. Potvrđena u Sloveniji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u petak je izvijestilo o porastu broja pozitivnih divljih ptica na visokopatogenu influnecu ptica(VPIP) podtipa H5N1, pa je sve posjednike peradi i ptica pozvalo na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera.

Prema podacima prijavljenim putem sustava za prijavu bolesti od 1. rujna do 31. listopada ove godine, prijavljeno je 106 izbijanja visokopatogene influence ptica (VPIP) u peradi, 22 u ptica u zatočeništvu i 456 u divljih ptica na područjima 26 europskih zemalja. Dana 30. listopada Slovenija je prijavila prvu pojavu VPIP u ovoj godini kod jednog crvenokljunog labuda, nađenog uginulog na području Općine Velenje u Savinjskoj regiji, naveli su u priopćenju.

S obzirom na to da su zaražene divlje ptice jedan od značajnih čimbenika širenja infekcije na perad (direktnim ili češće indirektnim načinom putem kontaminirane hrane, opreme, alata i dr), posebno zabrinjava porast broja izbijanja VPIP u divljih ptica tijekom listopada, istaknuli su iz Ministarstva.

Podsjetili su da i kako su zbog izrazito visokog rizika od pojave VPIP u Hrvatskoj, od 18. studenoga 2023., na snazi preventivne mjere određene naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.

Mjere propisane za cijelu zemlju odnose se na obaveznu provedbu higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi. Obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) mora se držati odvojeno od ostale peradi. U svrhu ranog otkrivanja VPIP, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Iz Ministarstva apeliraju na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu te ih pozivaju da se pridržavaju odredbi naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi, spriječilo širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.