Prvi udar hutista na Izrael od početka rata na Bliskom istoku

Jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su u subotu odgovornost za svoj prvi napad na Izrael od početka rata na Bliskom istoku, svega nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je zabilježila lansiranje rakete iz Jemena, javlja France Presse. Hutisti su dan ranije zaprijetili da će se uključiti u sukob prouzročen američko-izraelskom ofenzivom protiv Irana 28. veljače.

Glasnogovornik hutista Jahja Sari je u videosnimci objavljenoj na društvenoj platformi X kazao da je pokret izveo svoju "prvu operaciju" protiv Izraela te pogodio "osjetljive neprijateljske vojne objekte" u napadu balističkim projektilom.

Izraelska vojska je ranije u subotu kazala da je aktivirala svoju protuzračnu obranu nakon što je "primijetila lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju".

Hutisti su zajedno s libanonskim Hezbolahom, palestinskim Hamasom i proiranskim oružanim skupinama u Iraku dio neformalne koalicije koju Iran naziva "osovinom otpora" protiv Izraela

"Spremni smo za izravnu vojnu intervenciju u slučaju novog saveza Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, neprijateljskih operacija protiv Irana ili bilo koje muslimanske zemlje (na području) Crvenog mora i nastavka eskalacije protiv Islamske Republike Iran", kazao je Sari u videu objavljenom u petak.

Hutisti, koji upravljaju velikim dijelom Jemena, izveli su brojne napade protiv Izraela i komercijalnih brodova u Crvenom moru tijekom rata između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze u razdoblju do 2023. do 2025.

Njihovi napadi balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama su uvelike poremetili promet u strateškom pomorskom prolazu, kojim se sada osobito koristi Saudijska Arabija za izvoz nafte jer izbjegava Hormuški tjesnac, gdje Teheran blokira promet.