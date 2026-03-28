Prvi uvjet za obranu od srpskih raketa su stručnjaci. Ali mi nemamo obučenih operatera
Hrvatska nikad nije imala niti koristila sofisticirane PZO sustave. Svaka bitnica zahtijeva posadu obučenih časnika, tehničara i operatera radara, a ta infrastruktura danas praktički ne postoji, piše novi Express...
Te noći, prije četiri godine, kad je sovjetski izviđački dron Tupoljev Tu-141 Striž pao u Zagrebu, probivši nebo NATO-a kao kroz švicarski sir, Hrvatska je na trenutak ogoljena do kosti vidjela vlastitu iluziju sigurnosti. Letjelica je, lansirana s ukrajinskog teritorija, prešla više država, preletjela radare, saveze i procedure, i završila u glavnom gradu bez ijednog pokušaja presretanja. Incident nije izazvao rat, ali razotkrio je prazninu - onu najskuplju, koja se ne vidi dok ne postane prekasno. Danas, u vremenu kad susjedna Srbija Aleksandra Vučića uvodi kineski supersonični balistički projektil CM-400, pitanje protuzračne obrane više nije teorija, nego konkretna računica. Hoće li Hrvatska ulagati u stvarnu sposobnost kontrole vlastitog neba ili će nastaviti živjeti u iluziji sigurnosti, pitanje je koje se ne može ignorirati.