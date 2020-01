Prvi zaraženi u Australiji, više od 40 umrlih od koronavirusa

Australija je u subotu potvrdila svoj prvi slučaj zaraze novim tipom koronavirusa u državi Viktoriji, dok je savezna vlada pozvala građane da ne putuju u kinesku pokrajinu Hubei, epicentar izbijanja zaraze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kinez star 50 godina, koji je bio u gradu Wuhanu u kojem se virus pojavio, u stabilnom je stanju u bolnici u Melbourneu nakon što je 19. siječnja stigao letom iz Guangzoua, kazala je ministrica zdravstva države Viktorije Jenny Mikakos.

- Važno je naglasiti da nema nikakvog razloga za uzbunu za zajednicu - dodala je. Zdravstveni dužnosnici ističu kako je oboljeli stabilno te da nije u vrlo ozbiljnom stanju.

Broj umrlih od gripe uzrokovane ovim virusom porastao je u subotu na 41 osobu, dok je diljem svijeta broj zaraženih porastao na 1300, no većina slučajeva, a i svi umrli, zabilježena je u Wuhanu, gdje su dužnosnici postavili stroge restrikcije na putovanje i za javna okupljanja.

Od virusa je umro i Liang Wudong (62), umirovljeni liječnik koji se zarazio prije devet dana.

Virus je izazvao alarm, no još uvijek je mnogo nepoznanica s tim u vezi, poput one koliko je on zapravo opasan te koliko se lako širi među ljudima. On može izazvati upalu pluća, koja je u nekim slučajevima bila smrtonosna.

Australci su u subotu pozvani da ne putuju u kinesku pokrajinu Hubei, a vlada je objavila najstrože putne naputke.

- Striktne putne restrikcije postavljene su u Wuhanu i još jednom broju gradova u pokrajini Hubei - navodi se u vladinom priopćenju. "Putujete li u pokrajinu Hubei možda vam neće biti omogućen polazak dok se ne ukinu putne restrikcije", dodaje se.

Australija je Kinezima najpopularnija destinacija i u nju je lani na kratak boravak putovalo 1,4 milijuna Kineza, što je najveći broj stranih turista u toj zemlji.

I Malezija je zabilježila svoje prve slučajeve zaraze koronavirusom. Po riječima ministra zdravstva Dzulkeflyja Ahnada, troje zaraženih kineske su nacionalnosti i povezani su sa 66-ogodišnjim čovjekom za kojeg su singapurske zdravstvene vlasti testiranjem utvrdile da je pozitivan na virus. Troje ljudi, njegova 65-ogodišnja supruga i njegova dva unuka, od 11 i 2 godine, smješteni su u bolnici u Kulala Lumpuru i u stabilnom su stanju, kazao je ministar na konferenciji za medije.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Godina štakora počinje u sjeni virusa

Godina štakora, prvog od 12 znakova zodijaka tradicionalnog kineskog lunarnog kalendara, počinje u Kini u subotu, zasjenjena velikim restrikcijama putovanja uvedenim u strahu od širenja nove bolesti pluća koja je izbila u gradu u središtu zemlje Wuhanu.

Štakor preuzima primat nakon Godine svinje, što je razdoblje koje je označilo izbijanje svinjske gripe u Kini.

Iz sigurnosnih razloga lunarna nova godina neće u Pekingu i drugim većim gradovima biti popraćena vatrometom, iako će ih biti u unutrašnjosti.

Tradicionalni novogodišnji tv program, koji traje nekoliko sati, ove je godine uputio emotivan poziv na borbu protiv koronavirusa u Wuhanu.

Foto: CARLOS JASSO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Znanstvenici vjeruju da je ova virusna bolest prenesena s divljih životinja. Do sada je od nje umrlo 26 ljudi, a zaraženo je blizu 800 ljudi diljem zemlje, objavilo je povjerenstvo za nacionalno zdravlje.

Obitelji su obilježile dan prije nove godine okupivši se oko bogatog zajedničkog stola, često gurajući u knedle nešto poput starih kovanica, za koje se vjeruje da donose zdravlje.

Izmjenjuju se crvene koverte s novcem, i fizički i virtualno preko mobilne aplikacije WeChat, koja je u širokoj upotrebi kao sustav plaćanja mobitelom u Kini.

Očekuje se da će godina štakora donijeti dobre stvari, jer glodavci u Kini imaju puno bolju reputaciju nego li na Zapadu. Smatra se da su ljudi rođeni u godini štakora inteligentni, snalažljivi i svestrani.

Izbijanje nove bolesti poremetilo je, međutim, putovanja za blagdane tisućama ljudi.

Vlasti očekuju da će tijekom 40 dana oko blagdana biti zabilježeno 3 milijarde putovanja s obzirom na činjenicu da lunarna nova godina najvažniji kineski praznik i prilika de se obitelj nađe na okupu.

No širenje novog koronavirusa, otkrivenog početkom ovog mjeseca u gradu Wuhanu pokvarilo je mnoge planove o putovanju.

Vlasti u pokrajini Hubei, u kojoj se nalazi Wuhan, počele su u četvrtak zatvarati gradove u pokušaju da spriječe širenje virusa. U najmanje 13 gradova, s populacijom od ukupno više od 43 milijuna ljudi, prekinut je javni promet i zatvoreni su aerodromi i željezničke postaje.