'Prvo dijete je krasno, drugo je dobro, za roditelje je svako čudo. Ali treće dijete je ključno'

Podržavamo prijedlog kluba SDP - a, rekao je HDZ - ov Mario Župan referirajući se na njihov prijedlog o povećanju broja vrtića, prenamjeni mjesnih odobra i izgradnji novih.

- Vratio bih se na proračun, klub HDZ - a je išao s amandmanom koji se ticao mjere roditelj - odgojitelj. Čak je bilo suglasje korisnika mjere da postojećim korisnicima do sedme godine ostane fiksna mjera od 4.850 kuna. Korisnicima od 7. do 15. godine bi to bila minimalna bruto plaća u Hrvatskoj plus sve ove pogodnosti koje ste vi rekli. Nije bilo sluha u proračunu, prema njima se ponijelo loše. Nije logično da imamo izglasavanje proračuna pa tek onda raspravu oko te mjere, vi ste već unaprijed odlučili da ćete to ukinuti. Niste ju formalno ukinuli, međutim kako niste kad je netko dobivao 4.800 kuna, a sad dobiva 1.000? To je ukidanje mjere i prisila da korisnice izađu iz mjere. Ovih dana ste predvidjeli 25 milijuna kuna da se prostori mjesne samouprave prenamijene u područne vrtiće. Ti kapaciteti u trenutnom stanju nisu prihvatljivi nikome. Kako provesti nabavu, kako prenamijeniti te odbore? Vremenski nećete imati vremena da to provedete do rujna. Ono što se događa na nivoima vijeća gradskih četvrti je da većina mahom glasaju protiv toga da se ide u prenamjenu - rekao je Župan.

- Mjesni odbori nisu u pravom stanju, nema sanitarnih uvjeta, da ne govorimo o posluživanju hrane. Ništa od toga nije po HASAP-u ni Državnom pedagoškom standardu. Vlada vam je osigurala sredstva, imate gotove projekte da povučete novce. Imate gotov projekt dječjeg vrtića Žitnjak, provedena vam je javna nabava. Vi ste to poništili. Imate Ivanju Reku, Brezovica, Kašina, Sesvetski Kraljevac. Uhvatite se posla. Sredstva su vam osigurana, provedite nabavu i napravite dodatne kapacitete - zaključio je.

Na pozornicu je nakon njega stao Slaven Dobrović iz Domovinskog pokreta i ukrao show.

- Ovaj prijedlog zastupnika SDP - a je dobar jer vraća stvari u sfere dijaloga. Šteta je što se takvo što nije dogodilo i prije ovakvih štetnih odluka kad smo upozoravali. U kontekstu nakon odluke Upravnog suda, to je sad još snažniji reset ili vraćanje za stol - počeo je Dobrović.

- Znamo dobro da ova mjera roditelj - odgajatelj ima demagoški, taj ovaj, politički moment, ajmo trošiti novce, ljudi će to prihvatiti, dobit ćemo izbore, ima toga tu. Mi moramo znati da i ZAgreb i Hrvatska su u demografskoj krizi. Što je to grad bez ljudi? Danas mladi eto nisu baš skloni tome da imaju obitelj, da podižu djecu. Neki jesu i ova mjera potiče i pomaže, ne s nekakvim velikim sredstvima, dakle oni na treće, četvrto i više djece. Naravno ljudi koji nisu skloni djeci, oni ne razumiju ove koji imaju 'čopor djece', kako kažu. Međutim ti ljudi, te obitelji su dragocjene za društvo koje srlja u demografsku katastrofu. To valjda jest važna činjenica. Ili mislite da nije? Pogledajte popis stanovništva. Nemamo ljudi. Prema tome u čemu je problem da se kao društvo potrudimo da pomognemo onima koji su skloni velikim obiteljima? Analize koje su prethodile ovim nasilnim odlukama, nisu bile dobre. Činjenica da to nema demografskog učinka nije točno. Pad broja djece nije mjera za to. Treba se promatrati djecu na koju se mjera odnosi. Ajmo uključiti i analizu u to. Brojke ne mogu lagati. Ne da jedan za govornicom govori jedno, a drugi kaže ono. U jednoj suvisloj raspravi se može doći do jasnih brojki. U situaciji kada broj prvorođenih i drugorođenih pada, a takozvana pravednost, da ste vi opremu za novorođenče ukinuli jer je nepravedno da treće dijete zavrijeđuje 50.000 kuna, a drugo manje, a prvo još manje jer je to kao nepravedno. I to je kao nepravedno? Pa nije nepravedno, to je alat, demografski alat. Nemojmo biti smiješni. Da mi jednako volimo svu djecu. O čemu mi pričamo? Nama trebaju obitelji, treće dijete je ključno, pa to znaom, treće dijete je ključno - rekao i još jednom to doviknuo zastupnicima koji su mu počeli dobacivati.

- Za demografiju je treće ključno. Prvo dijete je krasno, drugo je dobro, svako je čudo za roditelje, svako je ključno. Ali za demografiju je treće dijete ključno! O čemu pričamo ljudi? Roditelj - odgajatelj. Što ne govorimo istim jezikom? Što nosi društvo? Ljudi nose društvo. Evo neću sada duljiti, ova odluka za rezanje, mjera se trebala doraditi i možda je sad prilika da se to napravi. Mi apeliramo da se to ozbiljno shvati - rekao je Dobrović i zaključio da se dio toga treba prenijeti na državu.

Na kraju je podržao prijedlog SDP - a za povećanjem vrtića.

