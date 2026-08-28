Prženje na +38°C, ali navečer stiže velika promjena vremena

Petak nam donosi pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, no atmosfera ipak neće biti posve mirna. Kako se bude približavala večer, sa sve više oblaka ponegdje su mogući pljuskovi, a osobito valja računati na nestabilnosti na sjevernom Jadranu.

Tamo bi u noći na subotu pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno mogli biti i izraženiji, uz prolazno jači vjetar. Drugdje će vjetar biti uglavnom slab do umjeren, s jugoistočnim i jugozapadnim smjerovima, dok će u Dalmaciji puhati sjeverozapadnjak. U višem gorju ponegdje će biti i jak.

Foto: DHMZ

Unatoč mogućim večernjim pljuskovima, dan će obilježiti visoke temperature – najviša dnevna uglavnom će se kretati između 33 i 38 °C.

Subota donosi promjenjivo vrijeme, ali uz dulja sunčana razdoblja, osobito u Dalmaciji. Ipak, neće posvuda biti potpuno stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu pljuskovi bi početkom dana ponegdje mogli biti i izraženiji.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u unutrašnjosti će se vjetar prolazno okretati na sjeverne i sjeveroistočne smjerove. Jutro će mnogima biti sparno, uz temperature od 18 do 22 °C, dok će na Jadranu biti toplije, uglavnom između 23 i 28 °C.

Danju će na kopnu biti osjetno manje toplo nego prethodnih dana, no i dalje većinom vruće, s najvišim temperaturama od 29 do 32 °C. U Dalmaciji će se temperatura penjati do oko 35 °C.