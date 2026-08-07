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POPUŠTA TOPLINSKI VAL

PRŽI OD ZORE U 6 sati već je 31 u Crikvenici, Senju i Rabu. Stiže grmljavina, pljusak i jaka bura

Piše Filip Sulimanec,
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PRŽI OD ZORE U 6 sati već je 31 u Crikvenici, Senju i Rabu. Stiže grmljavina, pljusak i jaka bura
Foto: Pixsell/Canva
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Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura, koja pod Velebitom ujutro i navečer može puhati s olujnim udarima

Danas nas čeka dosta sunca, posebno u Dalmaciji, ali uz prolazno jače naoblačenje stižu kiša i pljuskovi. Na sjevernom Jadranu i u zapadnim unutrašnjim krajevima pljuskovi kreću već prijepodne, a kasnije se šire i na ostale dijelove. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 28 i 33 °C, dok će na Jadranu i istoku zemlje biti još toplije – od 34 do 37 °C.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura, koja pod Velebitom ujutro i navečer može puhati s olujnim udarima. U Dalmaciji će popodne zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

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VRUĆINA NE POPUŠTA U 22 sata izmjerili čak 33 °C. U noći stižu kiša, grmljavina i jak vjetar!

Vrijeme je i dalje jako toplo. Tako su se u šest sati ujutro Rab, Crikvenica i Senj 'pekli' na 31 stupanj. U Zagrebu je 28 stupnjeva. Iako je toplo od jutra, na kontinentu polagano popušta toplinski val koji je danima cijelu zemlju držao u crvenom.

Vrijeme sutra

Hrvatsku sutra čeka promjenljivo i nestabilno vrijeme uz dosta sunca. Sredinom dana i popodne lokalno su mogući kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, dok će u Dalmaciji na obali i otocima uglavnom biti sunčano.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura (pod Velebitom prijepodne s olujnim udarima), a popodne će zapuhati sjeverozapadnjak.

I u subotu će biti toplo vrijeme. jutarnje temperature kretat će se od 16 do 21 °C, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviše dnevne dosezat će između 31 i 36 °C, jedino će u gorju biti malo svježije.

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Komentari 14
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