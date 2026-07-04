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SUNČAN VIKEND

'Pržimo' se na 30 stupnjeva! Na Jadranu se očekuje jaka bura

Piše Veronika Miloševski,
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'Pržimo' se na 30 stupnjeva! Na Jadranu se očekuje jaka bura
Pula: Pulske plaže dupkom pune | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Temperature će u većini krajeva dosezati između 25 i 30 °C, dok će na Jadranu biti još toplije, od 29 do čak 33 °C

Prema najnovijoj prognozi, subota donosi pretežno sunčano vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, ali i značajne temperaturne skokove koji će obilježiti prvi vikend srpnja. U unutrašnjosti zemlje očekuje se slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na istoku povremeno puhati sjeverozapadnjak.

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Na Jadranu će situacija biti znatno dinamičnija. Očekuje se umjerena i jaka bura, koja će na udare biti i olujna, osobito u jutarnjim satima. Tijekom poslijepodneva bura će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, što će donijeti kratkotrajno olakšanje od vrućine i vjetra.

Temperature će u većini krajeva dosezati između 25 i 30 °C, dok će na Jadranu biti još toplije, od 29 do čak 33 °C. Zagreb i okolica uživat će u pretežno sunčanom danu, a prema večeri se očekuje prolazno povećanje naoblake. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu bit će između 27 i 30 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, oko 22 °C.

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Ljubitelji ljeta i topline mogu se radovati nastavku stabilnog vremena, no vozači i svi koji borave uz obalu trebaju biti na oprezu zbog moguće olujne bure, osobito u jutarnjim satima. Preporučuje se izbjegavanje nepotrebnih putovanja po najjačem vjetru i zaštita od sunca zbog visokih UV indeksa.

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