Barcelona je počela dijeliti narukvice za praćenje tjelesne temperature radnicima koji rade na otvorenom kako bi se smanjio rizik od toplinskog udara tijekom sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova, izvijestila je agencija Reuters
Ovako Barcelona štiti radnike od vrućina: Kad narukvica zazvoni, posao odmah staje!
Grad je nabavio oko 1.400 narukvica za komunalne radnike, među kojima su čistači ulica, djelatnici javne rasvjete, radnici u parkovima i zaposlenici zaduženi za odvoz otpada. Narukvice prate tjelesnu temperaturu korisnika te zvučnim i vibracijskim signalom upozoravaju kada procijene da postoji povećan rizik za zdravlje.
U tom slučaju radnik mora odmah prekinuti s radom.
Koordinator za prevenciju u gradskoj službi za parkove i vrtove Pep Llimona rekao je da je riječ o načinu prilagodbe na sve agresivnije posljedice klimatskih promjena.
U Španjolskoj je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva radnika na otvorenom tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, zbog čega su u brojnim sredinama izmijenjeni uvjeti i organizacija rada.
U Barceloni je u lipnju prošle godine tijekom rada na čišćenju ulica preminula 51-godišnja žena, kada je temperatura zraka dosegnula 30,4 Celzijeva stupnja.
Grad je tada pokrenuo istragu, a glasnogovornik je rekao da nije bilo naznaka da je uzrok smrti bio toplinski udar.
Llimona je naglasio kako je projekt uvođenja narukvica bio pripremljen i prije tog slučaja, ali da je on ubrzao njegovu primjenu.
"To nas je potaknulo da još ozbiljnije razmislimo o zaštiti radnika", rekao je.
Španjolska se posljednjih tjedana, kao i velik dio Europe, suočava s vrlo visokim temperaturama. Državna meteorološka služba Aemet objavila je da je ovogodišnji lipanj bio drugi najtopliji otkad se vode mjerenja, a za vikend se očekuje novi toplinski val.
"Nakon što je iz godine u godinu sve toplije, na poslu moramo biti još oprezniji", rekla je voditeljica komunalne službe Ester Jimenez, dodavši kako strahuje da bi netko od radnika mogao doživjeti toplinski udar.
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