Ovako Barcelona štiti radnike od vrućina: Kad narukvica zazvoni, posao odmah staje!

Grad je nabavio oko 1.400 narukvica za komunalne radnike, među kojima su čistači ulica, djelatnici javne rasvjete, radnici u parkovima i zaposlenici zaduženi za odvoz otpada. Narukvice prate tjelesnu temperaturu korisnika te zvučnim i vibracijskim signalom upozoravaju kada procijene da postoji povećan rizik za zdravlje.

U tom slučaju radnik mora odmah prekinuti s radom.

Foto: Bruna Casas

Koordinator za prevenciju u gradskoj službi za parkove i vrtove Pep Llimona rekao je da je riječ o načinu prilagodbe na sve agresivnije posljedice klimatskih promjena.

U Španjolskoj je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva radnika na otvorenom tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, zbog čega su u brojnim sredinama izmijenjeni uvjeti i organizacija rada.

U Barceloni je u lipnju prošle godine tijekom rada na čišćenju ulica preminula 51-godišnja žena, kada je temperatura zraka dosegnula 30,4 Celzijeva stupnja.

Foto: Bruna Casas

Grad je tada pokrenuo istragu, a glasnogovornik je rekao da nije bilo naznaka da je uzrok smrti bio toplinski udar.

Llimona je naglasio kako je projekt uvođenja narukvica bio pripremljen i prije tog slučaja, ali da je on ubrzao njegovu primjenu.

"To nas je potaknulo da još ozbiljnije razmislimo o zaštiti radnika", rekao je.

Španjolska se posljednjih tjedana, kao i velik dio Europe, suočava s vrlo visokim temperaturama. Državna meteorološka služba Aemet objavila je da je ovogodišnji lipanj bio drugi najtopliji otkad se vode mjerenja, a za vikend se očekuje novi toplinski val.

Foto: Bruna Casas

"Nakon što je iz godine u godinu sve toplije, na poslu moramo biti još oprezniji", rekla je voditeljica komunalne službe Ester Jimenez, dodavši kako strahuje da bi netko od radnika mogao doživjeti toplinski udar.